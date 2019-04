Fuente: LA NACION

28 de abril de 2019

Esta semana, un comentario de Marcela Tinayre sobre el casamiento de Jorge Rial molestó al periodista, que decidió responderle vía a twitter en un mensaje en donde atacaba a toda la familia de la conductora.

"A mí me encantaría que le de un baño de honestidad a su hijo Nacho Viale, un productor todo servicio, y a su marido, recordado estafador con el banco Extrader. Y de paso, algo de humildad a su hija Juana Viale ", escribió Rial después de que Marcela dijera que esperaba que su nueva esposa, Romina Pereiro, le diera un baño de bondad.

Sin hacer referencia a la pelea, Juana decidió utilizar su cuenta de Instagram para dedicarle unas emotivas palabras a sus padres. "Revisando fotos, encontré este momento, qué alguien logró captar. No la torta, no las risas, sino, que a mi edad, mi madre y mi padre, me traigan la torta de cumpleaños", escribió acompañando el mensaje con dos fotos de sus progenitores, Tinayre e Ignacio Viale del Carril, junto a ella.

"Ellos son quienes me sujetaron siempre que tropecé, los que me dieron la mano para ayudarme a levantar, quienes compartieron mis risas y mis lágrimas, ellos son los que con miradas nos dijimos lo que con palabras no podemos expresar. Ellos son mis incondicionales", agregó.

Durante la semana, Mirtha Legrand también hizo referencia a este cruce de palabras. "No sé qué dijo ni me interesa", le dijo la conductora a las cámaras de Los ángeles a la mañana. "Rial nunca nos quiso, nunca me quiso a mí y nunca quiso a mi familia. Igual, no entro en polémicas", agregó sin querer dar más declaraciones.