Jude Law, el conquistador serial británico, será padre por sexta vez

En marzo, Jude Law y su mujer cuando se empezaba a notar el embarazo Crédito: GROSBY GROUP

Jude Law, de 47 años, y su mujer Phillipa Coan, de 32 años esperan su primer hijo . La noticia se ha conocido por unas imágenes de los dos de hace unos días en Londres, ciudad en que la pareja se casó hace ahora un año. De esta manera, el impenitente conquistador se convertirá en padre por sexta vez.

El actor estuvo casado con Sadie Frost, con quien tuvo tres hijos: Rafferty, de 22 años, Iris, de 15 y Rudi de 13. Un matrimonio al que Frost aportó otro hijo, Sadie Finlay, de 24 años. Luego mantuvo una larga relación de ida y vuelta con la actriz Siena Miller, con quien rompió después de que se conociera el romance que tenía con la niñera de los hijos del actor. Aunque la pareja se dio una segunda oportunidad, terminaron por separarse definitivamente y fue entonces cuando Law comenzó una nueva relación la modelo Samantha Burke, con quien tiene otra hija, Sophia, que en la actualidad tiene nueve años. Tiempo después empezó su relación con quien hoy es su mujer, Phillipa Coan, pero su noviazgo también tuvo un período de pausa durante el cual Jude Law tuvo otro hijo con Catherine Harding.

Las últimas fotos que le tomaron los paparazzi a Jude Law y su mujer embarazada en abril pasado, en Londres Crédito: GROSBY GROUP

Law parece entregado a su amor por la psicóloga y repite a quien quiera escucharlo que con ella ha encontrado "el amor y a paz" que no había tenido antes en sus otras relaciones de pareja: "Me siento más maduro. Todo el mundo se siente capacitado para tener una opinión sobre mí pero yo debo centrarme en el otro yo y en el mundo en el que vivo con mi familia". Las fiestas y grandes celebraciones parecen quedar para otro momento y su montaña rusa sentimental entra en un momento de equilibrio.

Phillipa Coan, la mujer de Jude Law Crédito: GROSBY GROUP

Aficionado al fútbol, sigue al Tottenham Hotspurs pero también le gustan la música y la pintura. "Me gustaría aprender a tocar un instrumento pero siempre digo lo mismo", apostilla. Sobre sus hijos reflexiona: "No sé lo que serán de grandes, pero una cosa te digo: no veo a los nuevos Laws de astrólogos, científicos o matemáticos. Nos atraen las artes".

En su carrera profesional hay de todo. Fue candidato al Oscar en dos ocasiones ( Regreso a Cold Mountain y El talentoso señor Ripley ), pero el sueño frustrado de Law es no haber protagonizado a James Bond, algo que considera "casi una religión para cualquier británico". Su nombre estuvo entre los que se rumorearon antes de que Daniel Craig fuera elegido, pero Law asegura que nunca existió una audición. "En casos así, simplemente te llaman", advierte