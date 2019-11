Jude Law: un Don Juan en la eterna búsqueda del amor

Antonela Minniti SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de noviembre de 2019 • 00:02

Encanto y carisma son dos características que describen perfectamente a Jude Law. Si bien ambas cualidades fueron una gran fortaleza en su profesión y lo ayudaron a forjar una gran carrera, se convirtieron en una debilidad para su vida privada. Conquistador innato, el actor cuenta con una larga lista de amores reconocidos públicamente. Dos matrimonios, cinco hijos con tres mujeres diferentes, un romance con la niñera que terminó en escándalo y la búsqueda eterna del amor hicieron de este hombre reservado un personaje público y perseguido por las cámaras.

Su primer matrimonio

Law tenía tan solo 19 años cuando en el set de grabación de la película Shopping conoció a quien sería su primer gran amor, la actriz Sadie Frost. "La fuerza del amor que sentí por Jude y su gran ambición me hicieron perder el control", escribió ella en su libro autobiográfico, Crazy Days.

Por ese entonces, la actriz de 25 años estaba casada y tenía un hijo de cuatro años. Sin embargo, nada pudo evitar que naciera el amor. Poco a poco el actor comenzaba a ganar fama y la pareja se convertía en una de las más buscadas de la farándula londinense. En 1997, dos años después de que ella se divorciara, decidieron casarse y formar una familia que completaron con tres niños: Rafferty, Iris y Rudy.

Jude Law y Sadie Frost

A medida que pasaba el tiempo, la diferencia de edad y la creciente popularidad de él comenzaron a causar estragos en el matrimonio. Una gran depresión post parto la obligó a ella a tomar medicamentos y a concentrarse en su salud, mientras él continuaba trabajando.

En el año 2002, los problemas de la pareja se hicieron públicos después de que ella tuviera que ser internada tras consumir éxtasis en una fiesta infantil. Unas vacaciones familiares en Thailandia confirmaron lo que ambos ya sabían, que el divorcio era inminente. "Le pregunté si me amaba pero no tuvo que responderme, yo ya sabía la respuesta", escribió Frost en el libro.

Finalmente, en 2003 llegó el fin de la relación. Law siguió conquistando corazones mientras que Frost cambió las fiestas y el alcohol por una vida más espiritual. Hoy en día, los actores mantienen una buena relación y no es inusual verlos juntos, en compañía de los tres chicos que tienen en común.

Jude Law y Sienna Miller

La relación con Sienna Miller y su infidelidad con la niñera

Pasó poco tiempo desde que Law se divorció de Frost hasta que volvió a enamorarse. En el set de la película Alfie, el actor quedó cautivado por su compañera Sienna Miller, con quien rápidamente comenzó una relación.

De la noche a la mañana la pareja se convirtió en tapa de revistas y fue vigorosamente acechada por los paparazzi. "Me enamoré de alguien muy famosos y eso se convirtió en una historia. Viví una época maravillosa con él, pero hubiese sido lindo que eso pasara después de que el mundo me conociera por mi trabajo. Fue una lucha que me vieran como algo más que su novia", le contaba Miller a la revista Elle unos años después de separarse.

En 2004, tras un año juntos, Sienna y Jude decidieron comprometerse durante la Navidad. Entre ellos todo parecía marchar bien, sin embargo, la actriz descubrió que su novio mantenía un romance con la niñera. La noticia se hizo pública y el actor tuvo que salir a disculparse con su prometida.

"Solo quiero decir que estoy profundamente avergonzado de haber lastimado a Sienna y a todas las personas que nos quieren. Quiero pedir disculpas públicamente a ella y a nuestras respectivas familias por el dolor causado. No hay defensa para mis acciones, de las cuales me arrepiento. Quiero pedir que por favor respeten nuestra privacidad en este difícil momento", escribió él en un comunicado.

La pareja finalmente canceló todos los planes de boda y se separó en noviembre de 2006. Tres años más tarde, en 2009, Sienna y Jude volvieron a estar juntos una vez más, pero no fue por mucho tiempo.

Los años de soltería y la paternidad por partida doble

Después de separarase de Miller, Law decidió disfrutar durante un tiempo de su soltería y de sus dotes de conquistador. Sin embargo, esos años de amores sin compromiso vinieron con sorpresa: dos nuevos hijos.

En 2008, el actor tuvo un affaire con la modelo Samantha Burke, quien quedó embarazada en uno de los pocos encuentros que tuvieron. Una vez que nació la pequeña Sophia, en septiembre de 2009, el actor pidió realizar una prueba de ADN para comprobar la paternidad. Los resultados fueron positivos y la modelo salió al cruce de todos aquellos que la acusaban de querer sacarle dinero a Law. "En toda mi vida jamás salí con un hombre rico. Siempre me pregunté cómo hacen algunas amigas para pedirle a sus novios que les compren ropa sin pudor", escribió ella en su blog.

Samantha Burke, ya embarazada de Jude Law, perseguida por los paparazzi

Después de este breve amorío y el escándalo de paternidad, Jude salió con algunas mujeres, como Kim Hersov, Susan Hoecke, Kimberly Stewart, Lily Cole, Ruth Wilson y Alicia Rountree. Aunque ninguna de estas relaciones duró demasiado tiempo. Entre los romances no confirmados del actor se encuentran los nombres de Scarlett Johansson, Cameron Diaz, Natalie Portman y Lindsay Lohan.

En 2014, Jude comenzó un breve noviazgo con la cantante Catherine Harding, quien tenía 23 años en ese momento. De esta relación, que duró tan solo un año, nació la quinta hija del actor, una niña a la que llamaron Ada. "A pesar de que no tienen una relación, ambos están comprometidos en educar juntos a su hija", decía el comunicado que difundieron cuando nació la beba. Harding ha reconocido públicamente que el actor es un gran padre, y que la niña suele pasar tiempo con él y con sus hermanos.

El amor golpea de nuevo

En el 2015, poco después de separarse de Harding, Law conoció a quien se convertiría en su segunda esposa, la psicóloga Phillipa Coan. Coan es una exitosa profesional que dedica gran parte de su vida al mundo académico. Tiene una maestría en cambios climáticos y trabaja en su propia consultora, en donde se especializa en orientar a las empresas para lograr que las actividades y comportamientos de sus empleados sean lo más sustentable posible.

Phillipa y Jude se conocieron durante un festival literario, en Gales. Allí, el actor interpretó una pieza teatral en donde debía leer cartas de escritores clásicos. El flechazo fue instantáneo y no tardaron en comenzar a salir.

"Ella es mía y de nadie más. Estoy muy, muy feliz y nuestra relación es algo privado, algo que hace que hoy estemos así de bien", decía él en una de las pocas declaraciones que dio sobre la pareja.

El 1 de mayo del 2019, la noticia de que el actor se había casado con Coan sorprendió a todos. En una ceremonia muy íntima oficiada en Londres, a la que concurrieron solo familiares y amigos muy cercanos, la pareja celebró su unión y comenzó una nueva etapa en la que apuesta con todo por el amor.