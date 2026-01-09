Luciano Castro rompió el silencio, después de la filtración de un audio privado: “Me da mucha vergüenza y me siento patético”

El jueves, Moria Casán le realizó una extensa entrevista a Griselda Siciliani en su programa, La mañana con Moria, en la que la protagonista de Envidiosa abordó un tema difícil: la filtración de un mensaje de audio “romántico” que su novio, Luciano Castro, le envió a una mesera danesa durante su estadía en España. Luego de que la actriz hablara, fueron muchos los que desde las redes y distintos programas de espectáculos remarcaron que quien debería haber dado la cara era el actor y no su pareja.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

Quizá por eso, el protagonista de Valientes y Los ricos no piden permiso decidió que era el momento de contar su versión de los hechos. Y lo hizo este viernes en diálogo con Intrusos, el programa de América conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Mientras se encontraba en la playa, Castro fue abordado por el notero del programa y sin filtros, explicó cuál fue su primera impresión ante la filtración del audio: “Excucharme me da mucha vergüenza. Es patético y me siento patético”.

Y poniéndose más profundo, explicó: “También me da mucha tristeza encontrarme otra vez en el mismo lugar”, en referencia a las fotos íntimas que lo mostraban desnudo y que se filtraron luego de que se las enviara a una mujer, en 2019. “Me pone incómodo tener que explicar estas cosas. Está claro que hay un montón de cosas mías que tienen que ver con patrones que tengo que mejorar”, agregó, en consonancia con lo que su novia había expresado el día anterior en diálogo con Moria.

Luciano Castro salió a hablar sobre lo sucedio luego de que Siciliani hablara en vivo con Moria Casán

“Es absurdo y patético encontrarme en ese momento, cuando le tuve que contar a Griselda... Es patético y vergonzoso. Es como que tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato, destruirlas en un segundo”, señaló, dando a entender que, quizá, lo ocurrido pone en riesgo su noviazgo con Siciliani.

“Esas cosas que uno cree que son graciosas y chistosas, y en realidad sos un pelotudo. Pero, también está bien darse cuenta. Es como cuando te marcan un error, o cuando te comés un bife en la vida. Bueno, a mí me sigue pasando, evidentemente”, continuó. “Por eso digo que debo tener, seguramente, un montón de patrones que tengo que seguir mejorando, porque creí haberlos mejorado y no es así. Pero eso es muy personal y no me voy a poner analítico”, insistió.

“Imaginate que te muestran hablando como Diego de la Vega, El Zorro, para caerle en gracia a una pendeja. Sos patético. Sos un boludo. Aparte, hay que superar la foto de la v... ¡Hay que superarse! Lo mío ya es un nivel de pelotudismo enorme. ¡Superó la foto de la v... este pibe, porque no le bastó con aquello y hace estas cosas! Ese patetismo yo lo sentí, y es lo que te estoy expresando lisa y llanamente. No voy a tirar la pelota afuera“, explicó, con una cuota de humor y mucho de autocrítica.

Griselda Siciliani y Luciano Castro tuvieron un breve romance en 2007 y se "reencontraron" años después

El cronista quiso saber si debido a la filtración mantuvo una charla sobre lo sucedido con Siciliani, y Castro reveló: “Con Griselda hablo claramente. Ella juega en otra liga y piensa en otra liga, y conmigo habla desde ese lugar. Yo no sabía nada [de la filtración], me dijo ella y ahí yo le conté. Después, tuvimos una charla”.

Cuando le preguntaron concretamente si en ese momento sintió que su relación con la actriz estaba en riesgo, Castro explicó: “No. Yo la conozco mucho a Griselda y sé que nuestra relación está basada en otras cosas, lo que pasa es que es muy difícil de explicar eso. En seguida van a decir que somos una pareja abierta o que hay permitidos y no. Una mierda. Esto destruye algo que es muy difícil en la pareja que es la confianza. Se te empiezan a acabar las fichas y el crédito. Esto no resbala. Esto jode. (...) Por eso digo que tampoco sirve tirar la pelota afuera ni nada que no sea hacerse cargo de lo que hiciste”, finalizó.

Este nuevo escándalo estalló cuando se dio a conocer un mensaje de audio que el actor envió a una mujer en noviembre, mientras se encontraba en España. Durante este periodo fue a un restaurante y entabló un vínculo con una empleada. Según reveló la periodista Fernanda Iglesias, la relación consistió en “citas de corta duración y una comunicación constante” mediante la plataforma WhatsApp.

Los audios que le envió el actor a la camarera evidencian una clara intención de verse en persona y concretar una cita: “Oye, Sarah, buen día, guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas. Ahora tengo que hacer unas compras por aquí por donde vivo. Nada. Y si después tiene ganas tú me dices y nos vemos. Como tú quieras”, se lo escucha decir en uno de ellos.

En otro, expresa: “Si mañana curras puedes venir y quedarte a dormir en mi casa. Si mañana te levantas y te vas temprano al curro, que estás acá a dos cuadras. Como tú quieres. Y si no quieres o no puedes, venga, está todo bien obvio. Venga, guapa, beso”.

Y en el que se volvió más viral, se lo oye decir: “Desde ayer que solo pensé en ti, hasta hoy que me levanté sigo pensando en ti. No sé dónde estás pero yo me tengo que ir a filmar a Bilbao. Me gustaría saber si antes de irme te puedo dar un abrazo, un beso, verte. No sé dime tú. Y si no nada, pues nada. Me iré y a la vuelta hablaremos. No sé dónde estás en tu mañana, si estás currando, si estás paseando, si estás durmiendo. No quiero ser ni un gilipollas ni atosigarte ni molestar. Nada. Me crucé con una mujer guapa y ya”.