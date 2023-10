escuchar

Tras comprometerse durante la temporada de verano de 2022, este sábado Sol Pérez y Guido Mazzoni se casaron por iglesia. La panelista y el abogado decidieron sellar su amor con una ceremonia íntima, de la que participaron solo algunos familiares. Sin embargo, Pérez mostró en sus redes sociales algunas partes del momento más emotivo de la celebración.

A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene 6.4 millones de seguidores, la ex “chica del clima” compartió parte del evento. “Sí, acepto. Una partecita de lo que fue la bendición. Fue algo súper íntimo con los papás de Guido, mis papás, hermanos y un testigo de cada parte. Preparándonos para lo que va a ser el casamiento el 25/11″, expresó.

Además de los miles de likes, los novios obtuvieron cientos de comentarios de los usuarios, entre los que se encontraron algunos famosos. “Ayyyy, ¡qué hermosísimos!!! Dos personas bárbaras. ¡Los felicito y les deseo lo mejor”, dijo Nati Jota; “Vivan los novios”, comentó Vero Lozano; “¡Bendiciones! ¡Qué lindos, los quiero!!, expresó Marcelo Polino y Sofía ‘Jujuy’ Jiménez agregó: “Awww, hermosos, los quierooooo. Qué viva ese amor”.

Un día antes de caminar hacia el altar, Sol subió un video a su cuenta de TikTok donde adelantó su outfit para esta fecha especial: un solerito blanco y unas sandalias nude. “Vístete conmigo para ir a casarme”, describió sobre el posteo que realizó, en el que se la ve maquillada y en pijama.

“Holaaa, mi primer vístete conmigo y en este caso, estoy en pijama, ya me hice el pelo, me maquillé y este vístete conmigo es para ir a casarme”, comenzó diciendo y completó: “Hoy es un día que tenemos que ir a la iglesia para recibir la bendición. Es como muy familiar, nuestras familias y un testigo de cada parte. Hace mucho calor, así que algo sencillo, pero de color blanco”.

Al verla prepararse para el gran día, parte de sus 409.000 seguidores, no tardaron en dejarle mensajes. “Emocionada con vos Sol sos admirable”; “Felicidades Sol, espero que sea un muy buen casamiento”; “Muy bonita, Sol. Todo lo mejor reina”; “Cada día más hermosa”; “Muchas felicidades Sol, que seas muy feliz”, fueron solo algunos.

A principios de este mes, la influencer visitó La peña de morfi (Telefe) y contó detalles de la fiesta que hará el 25 de noviembre en un lujoso hotel de Cardales, al cual asistirán 400 invitados y hasta los mínimos detalles estarán de la mano de Claudia Villafañe. Mientras la cheff y docente gastronómica Mirtha Carabajal le preparaba en vivo la torta de bodas, Pérez se refirió al postre del gran día.

Sol Pérez y Guido Mazzoni tendrán un postre especial para su casamiento que mezcla sus dos pasiones (Fuente: Instagram/@guidotmazzoni)

“El menú está ahí. Ya seleccionado. Está bueno. Hay una buena recepción, porque la comida es lo fundamental. Después, lo lindo es que nos inventaron un postre a Guido y a mí. Hicieron una mezcla final muy bueno”, inició Sol y agregó: “Es como un mashup. A mí me gusta mucho el volcán de chocolate y a Guido mucho el de dulce de leche, es adicto”, comentó en aquel entonces.

Cabe recordar que la ex integrante del staff del debate de Gran Hermano y el letrado se conocieron en 2018 en un gimnasio donde ambos entrenan. “Nos conocimos en el gimnasio, pero él me venía chamuyando hace 4 años por Instagram. Empezamos a entrenar y me gustó porque era muy divertido, pegamos onda, pero nada”, reveló Sol hace un tiempo, recordando los inicios del romance.

El insólito motivo por el que Sol Pérez no se irá de luna de miel

Pese a la ceremonia íntima de este sábado y a la fiesta para la que falta tan poco, Pérez anunció que suspendió la luna de miel. El por qué tiene que ver con su trabajo.

Sol Pérez fue muy importante en la edición pasada de Gran Hermano y aseguró que no se irá de luna de miel ni bien se casa ya que quiere estar presente en la preselección de los participantes para la nueva edición de la casa más famosa del país.

“El próximo Gran Hermano es como nunca vimos uno antes, ya desde el estudio hasta lo que tiene pensado la producción. Muchas sorpresas, muchísimas sorpresas”, destacó en el programa de Georgina Barbarossa. Y agregó: “Quiero verlo desde el principio a todos los participantes. Este Gran Hermano es tremendo, tremendo, como no vimos ninguno”.