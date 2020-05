Julieta Díaz, separada de su novio: "Estoy en un momento difícil"

La actriz confirmó que está separada del dibujante Tute Crédito: Fernando Massobrio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de mayo de 2020 • 10:42

Julieta Díaz confirmó que se separó de su novio , el dibujante Juan Matías Loiseau, más conocido como Tute , tras un año de relación. La actriz se sinceró sobre el fin de su romance y aseguró que no tiene deseos de volver a enamorarse por un tiempo: " Estoy en un momento difícil y hace mucho que no estoy sola, así que me va a venir bien".

La actriz contó, en diálogo con el programa de radio Agarrate Catalina, que está transitando la cuarentena obligatoria junto a su hija, Elena, de 5 años -fruto de su relación con el empresario Brent Federighi- y habló de su presente sentimental: "Es verdad que me separé. Él es una buena persona y está todo bien , pero a veces las relaciones son así. Uno se encuentra y se desencuentra".

La conductora indagó sobre la posibilidad de volver a enamorarse, y Díaz se mostró cerrada a la idea de conocer a alguien en el futuro: "No tengo ganas de enamorarme. Estoy en un momento que es difícil justo ahora. Me parece que está bueno poder estar sola y encontrarme conmigo misma . Hace bastante tiempo que no estoy sola, creo que me va a venir bien".

Recordemos que Díaz estuvo en pareja con el padre de su hija durante varios años y pasó por el registro civil en 2011, pero el amor llegó a su fin después de diez años en pareja. Después de su separación, la actriz estuvo disfrutando su soltería hasta que conoció a Tute -el dibujante es hijo de Caloi-, y tras algunas salidas públicas juntos, finalmente blanquearon su relación . Ahora, en tiempos de aislamiento social obligatorio, la actriz está soltera y concentrada en disfrutar más que nunca de la maternidad en casa.