En fotos: del glamour de Mirtha Legrand y el orgullo de Adrián Suar a los nervios de Santiago Korovsky junto a Celeste Cid
Este lunes, el Maipo recibió a celebridades y figuras del mundo del espectáculo que acompañaron con aplausos y emoción a Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa en la función de prensa de la comedia que protagonizan
Estreno en familia
