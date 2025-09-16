LA NACION

En fotos: del glamour de Mirtha Legrand y el orgullo de Adrián Suar a los nervios de Santiago Korovsky junto a Celeste Cid

Este lunes, el Maipo recibió a celebridades y figuras del mundo del espectáculo que acompañaron con aplausos y emoción a Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa en la función de prensa de la comedia que protagonizan

Del glamour de Mirtha Legrand y el orgullo de Adrián Suar a los nervios de Santiago Korovsky junto a Celeste Cid
Pilar Gamboa, Julieta Díaz, Soledad Villamil y Adrián Suar reciben la ovación del público presente en la función de prensa de Las Hijas, la obra que marca el debut como director teatral de Suar
Para la ocasión, el teatro Maipo se llenó de figuras del espectáculo local que quisieron acompañar al productor en su gran día, como su íntimo amigo Gustavo Bermúdez con su novia, Verónica Varano
Mirtha Legrand fue la invitada de honor. A su llegada, la diva de los almuerzos fue escoltada por Suar y Pablo Codevilla, que también le obsequiaron un ramo de flores
A la hora de saludar a los invitados, Julieta Díaz posó sonriente junto a Elena Roger y Mariano Torre
Pilar Gamboa se mostró con el ramo de flores que recibieron las actrices protagonistas de la obra, que estrenó el pasado jueves 11
En familia: Diego Olivera, Mónica Ayos, Soledad Villamil y Federico Olivera
La pareja de actores celebró con un beso apasionado que quedó inmortalizado por las cámaras de los fotógrafos
Toto Kirzner no quiso perderse el gran debut de su padre como director
Teté Coustarot, siempre elegante, combinó pantalón y polera en negro con zapatos y saco dorados
Miguel Ángel Rodríguez estuvo acompañado por su pareja, Marcela Gargano
Bárbara Lombardo destacó con un look rockero para la ocasión
Leticia Siciliani, muy lookeada, dijo presente en el Teatro Maipo
A pura sonrisa: Soledad Silveyra a la salida de la función
Hombre de negro: Peto Menahem también asistió al evento para acompañar a Suar
Mauricio Dayub, que sigue deslumbrando en El amateur, segunda vuelta y El equilibrista, se mostró muy entusiasmado con la propuesta
Estreno en familia

El mismo lunes por la noche, pero en el DOT Baires Shopping, tuvo lugar la avant premier de Papá x Dos, la comedia romántica protagonizada por Benjamín Vicuña, Celeste Cid y Lucas Akoskin, y dirigida por Hernán Guerschuny, que llega a los cines este jueves 18
El actor chileno estuvo acompañado por su novia, Ana Espasandín, que lució un conjunto total denim compuesto por un mono y una camisa con mangas abullonadas
También estuvieron presentes los hijos que Vicuña tiene con Pampita Ardohain: Beltrán, Bautista y Benicio. "Abrazo a quienes estuvieron conmigo: mis amigos, mi compañera Anita y mis hijos, con quienes disfruté esta película hecha con garra, amor y humor", expresó Vicuña en su cuenta de Instagram
El film cuenta la historia de Santiago (Vicuña), que sueña con formar una familia con Ana (Cid). El problema surge cuando ella le anuncia que está embarazada...¡de su ex pareja! Y todo se complica aún más cuando ese ex (Akoskin) se instala en la casa que comparten para acompañarla en el embarazo
Celeste Cid, radiante con un diseño Gorof de brillos y transparencias, posó de la mano junto a su pareja, Santiago Korovsky, quien se mostró algo nervioso frente a las cámaras
La pareja oficializó su romance en enero, a través de las redes sociales
Julieta Poggio, que tiene una participación especial en la película, pasó por la alfombra roja con un set de falda y blazer en blanco, que complementó con un minibolso y stilettos en celeste
Sebastián Wainraich también tiene una participación especial en Papá X Dos, al igual que Homero Pettinato, Eugenia Guerty y Pablo Fábregas
Verónica Pelaccini y Laura Azcurra fueron otras de las famosas actrices que apoyaron el preestreno de la película
Fernán Mirás posó ante los flashes del evento
Gastón Portal junto a sus hijos
Eugenia Guerty le puso mucho color a la avant premier de la película, que llega a los cines este jueves
