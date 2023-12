escuchar

Julieta Ortega habló de la depresión y repasó un duro momento vivió con su excuñada y amiga Ana Paula Dutil, la exmujer de Emanuel Ortega. En el piso de PH, la actriz reveló que, durante la pandemia, le salvó la vida a la exmodelo luego de que intentara quitarse la vida.

“Avancen al punto de encuentro los que alguna vez, de alguna manera, le salvaron la vida a alguien”, disparó la consigna Andy Kusnetzoff durante su programa y, luego de pensarlo unos segundos, Ortega dio un paso al frente. “Esto lo contó Ana Paula, mi excuñada y una de mis más íntimas amigas, en Las cosas que no salieron como querías, que es el podcast de Las pibas dicen que hacemos con mi hermana Rosario, Anita y Fernanda Cohen”, comenzó el relato. “Ella contó que tuvo un intento de suicidio”, reconoció luego.

“Ella estaba muy deprimida. Esto fue a principios de la pandemia, no fue hace tanto, y yo la llamaba todos los días. Estábamos muy pendientes todos”, recordó, y confesó que sabían que algo así podía pasar. “Una mañana no contestaba, no contestaba, lo llamé a mi hermano, le dije ´Ana Paula no contesta la puerta´ y llamamos a la policía y le tiraron la puerta abajo. Se había tomado una bolsa llena de pastillas pero estaba con vida. No sé qué hubiera pasado si yo llegaba un poco antes o un poco después. Pero llegué cuando llegué”, siguió.

Ortega repasó que hasta la casa de Dutil fue con la policía y con Emanuel. “Estábamos en el mismo edificio, y cuando abrieron la puerta yo me fui. Le dije a mi hermano ´no puedo ver esto. No sé con qué nos vamos a encontrar. Yo me voy´”, repasó. “Me fui a mi casa y apenas llegué me llamó Emanuel para que fuera. ´Si me dice así es porque vive´, pensé. Fue muy triste”, concluyó.

Ortega fue una de las invitadas de PH, podemos hablar, el programa de Telefé conducido por Andy Kusnetzoff Adrián Díaz Bernini

“Ella ya había tomado la decisión”, intervino el conductor del programa. “Ella lo estaba planeando hacía días, sí”, devolvió sin vueltas la actriz mientras el resto de los invitados escuchaban la historia con asombro. Luego, Ortega habló sin vueltas de la depresión. “Es muy difícil para el que la pasa, porque es químico, porque no hay forma, porque no hay nada que te digan que te pueda hacer salir de ese estado… en ese momento no lo podés ver”, repasó retomando las palabras de la propia Dutil. “Y la gente que está cerca se siente muy frustrada porque nada de lo que hagas es suficiente”, agregó sobre el entorno de quien padece la enfermedad mental.

Pese a la crudeza de su relato, Ortega reconoció que se puede salir. “Con psiquiatra, con medicación… Hay que pedir ayuda. Y la gente que está alrededor no tiene que bajar los brazos”. La actriz de Un gallo para Esculapio contó que Ana Paula Dutil hoy está muy bien luego de una lucha de años en donde le costó encontrar la mediación y la terapia adecuada para ella. “Ya no toma nada y está feliz. Le cambió el filtro con el que mira la vida”, explicó. También aseguró que toda la familia Ortega la quiere mucho y que para ella es como una hermana.

“Es muy importante pedir ayuda y también hablar de estas cosas, porque en la medida en la que uno le saque la vergüenza, y esta cosa de antes, que no se hablaba de salud mental, ayuda para que la gente no se sienta tan sola. Porque cuando uno está transitando esas oscuridades en general piensa que eso le pasa solamente a uno. Y ayuda un montón escuchar historias y tener espejos”, cerró, a modo de reflexión.

La trágica historia de Solita Silveyra

Mientras Ortega contaba su historia, Soledad Silveyra, otra de las invitadas al ciclo de Telefé, escuchaba atenta el relato. A su turno, compartió su propia historia relacionada al suicidio: contó que tuvo una infancia muy dificil, con una mamá adicta a las pastillas que en varias oportunidades intentó quitarse la vida. Incluso, detalló que en una ocasión, luego de aprender sobre primeros auxilios con el cuaderno para calcar de Simulcop, le hizo un torniquete con un cinturón luego de que se cortara las venas y le salvó la vida. Tenía ocho años.

“Me pasó varias veces, pero la vieja zafaba. Hasta que no zafó más y se suicidó a los 52 años”, completó la historia la actriz. “La verdad es que me enseñó mucho y la tengo en mi mesa de luz siempre. Gracias a dios pude perdonar”, reconoció.

