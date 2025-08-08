Ana Paula Dutil, la ex de Emanuel Ortega, apoyó a Julieta Prandi: “Somos familia”

En medio de la última audiencia en el juicio que Julieta Prandi le inició a Claudio Contardi, su exmarido, por abuso sexual y violencia psicológica, Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel Ortega -actual de la modelo- expresó su apoyo hacia la novia del padre de sus hijos.

Ana Paula Dutil habló del caso de Julieta Prandi en Desayuno Americano (Foto: Captura TV)

“Soy la madre de los hijos de la actual pareja de Julieta, la conozco a través de mis hijos, todo lo que tengo para decir es por lo que mis hijos transmiten, que es una excelente persona, que se desvive por ellos”, aseguró la diseñadora de interiores en diálogo con Pamela David para Desayuno Americano (América TV).

En ese sentido, la exmodelo fue consultada sobre la causa que la conductora enfrenta. “Conozco lo que conocemos todos por los medios”, aseveró. Además, indicó que el vínculo que mantienen es el resultado del trabajo y esfuerzo de los adultos, quienes hacen lo posible por el bien de los hijos: “Lo logramos entre todos, entre ella, Emanuel, sus hijos y mis hijos. Entendimos todos en los últimos años que vamos a ser familia para toda la vida y, desde el lugar de mujer y madre, deseo que esto se termine para ella”.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi están juntos hace cuatro años

Y añadió: “Entiendo que va a haber una herida que va a existir toda la vida, pero quisiera que la Justicia haga justicia realmente y que a partir de ahora ella pueda empezar a escribir su nueva historia. Se lo deseo de verdad”.

Dutil destacó la generosidad de Julieta con la hija que tiene en común con Ortega, a quien le brindó su casa para celebrar su cumpleaños. “El fin de semana pasado mi hija cumplió años y ella me abrió las puertas de su casa para 60 invitados con DJ. La verdad que la admiro profundamente y deseo que se haga Justicia porque así como ella hay tantas mujeres que están pasando o pasaron por lo mismo”, comentó.

Ana Paula Dutil se separó de Emanuel Ortega en 2018 Instagram

Pese a que no la considera una amiga, sí destacó que tienen un vínculo de familia: “No soy su amiga, soy la madre de los hijos de su actual pareja, pero la verdad a través de mis hijos la quiero, es así... Somos una familia ensamblada y estamos compartiendo bastante y es muy generosa con mis hijos, le pone el alma y el cuerpo a todo absolutamente y eso lo veo”.

Si bien la relación es a través de los chicos, se solidarizó con ella a través de un mensaje, con el que le envió fortaleza en este momento que atraviesa. “Le mandé un mensaje ayer a Julieta y le dije: la Justicia va a hacer justicia y así será”, completó.

Si bien hoy tiene un trato cordial y amigable con Prandi, al comienzo las cosas no fueron tan sencillas y le costó un poco aceptar que su ex rehizo su vida. Fue así que lo expresó en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece) hace un tiempo: “Le pasó a él, me podía haber pasado a mí. Yo creo que ahí estuvo en juego mi ego diciendo ‘que rápido que me reemplazó’. Uno se enamora y no elige cuándo ni dónde ni cómo ni de quién, es así”.