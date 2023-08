Julieta Poggio y José María Muscari le respondieron a Pepito Cibrián

escuchar

En las últimas horas, un nuevo escándalo se desató en el mundo teatral. Pepito Cibrián opinó sobre el protagónico que Julieta Poggio encarnará próximamente en Coqueluche y fue lapidario: “¿Esto es real? ¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro? ¿Y yo y ustedes y todos los que hicimos y hacemos, ahora, qué hacemos?”, lanzó en sus redes comparándola con grandes figuras de la escena nacional y cuestionando la elección de José María Muscari a la hora de armar su elenco para su próximo estreno teatral.

Tras destacar el esfuerzo de miles de jóvenes que dejan la vida por su vocación, el director teatral apuntó contra sus declaraciones en una entrevista: “Su criterio, su léxico, su no saber. ¿Esto define a una artista? ¿Su debut sexual? (…) Si es así, terrible futuro y casi presente del teatro argentino. El que ‘aun’ sigue siendo nuestro”, lanzó mientras se definía como “los últimos mohicanos” de la industria junto a varios colegas de la talla de Thelma Biral.

Ante sus dichos, José María Muscari y la exGran Hermano no se quedaron callados y salieron al cruce al finalizar uno de los ensayos de la nueva obra que estrenará en calle Corrientes el próximo 16 de agosto. “Estamos como podemos porque terminamos de ensayar, estamos todo el día ensayando Coqueluche, dándole duro”, dijo el director teatral ante las cámaras de Socios del espectáculo a la salida del Multiteatro.

E inmediatamente, el productor hizo referencia a los dichos de Cibrián y explicó por qué eligió a esta joven para encarnar a Juanita; una adolescente que vive en un convento de monjas. “ Me encanta Julieta, es alguien que elegí con mucha convicción. Hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer esta obra y no la hacía porque no encontraba la protagonista ideal y cuando la descubrí a Julieta dentro de la casa me di cuenta que tenía un ángel particular y acá estamos…”, expresó redoblando la apuesta.

Mario Guerci, Mónica Villa, Julieta Poggio, Betiana Blum y Agustín Sullivan forman el elenco de Coqueluche, el clásico de los 70 reversionado por Muscari Gerardo Viercovich

Tras aclarar que no tiene prejuicios, el creador de Sex advirtió: “No me gustan los prejuicios porque siento que nos achatan y a veces es muy difícil encontrar a alguien de 20 años que tenga la popularidad, el talento, el ángel, la disposición y la altura para estar protagonizando en calle Corrientes; todo eso lo tiene Julieta”.

A su lado, la exparticipante del reality que se quedó con el Martín Fierro de Oro lo miraba con una sonrisa mientras agradecía cada una de sus palabras. Sin embargo, también quiso contestarle al director de Drácula: “La verdad que no lo tomo mal, entiendo un poco el prejuicio por el reality, pero realmente no es la primera vez que me subo a las tablas así que lo invitamos a ver Coqueluche”, lanzó irónica.

“Pero aparte Pepe cuando venga la va a aplaudir de pie a Juli Poggio porque actúa, canta, baila, la rompe... es espectacular”, agregó Muscari defendiendo a su actriz. Su comentario dio pie para que el cronista de eltrece le pregunte sobre la posibilidad de que Cibrián la contrate para alguna de sus obras cuando la vea en escena. “Ahora no la va a poder convocar porque con Coqueluche se vienen muchos años de éxito” , bromeó.

“Más allá de eso, hay algo que es verdad: Juli es la chica del momento y cuando hay alguien que es la persona del momento lamentablemente abre un montón de aristas para que se hable bien o mal y hay que estar preparado para eso. Pepe es una persona más del medio que tiene una opinión sobre lo que vamos a hacer. Un montón de gente va a venir a la obra y le va a encantar y a otra no le va a gustar”, reflexionó Muscari.

Antes de finalizar la entrevista, el productor aprovechó para tirarle un palito a su colega. “Lo que sí me pareció fuertísimo es que todos tenemos que predicar con los ejemplos y el mejor ejemplo que podemos dar es no hacer ningún tipo de reflexión manejando un auto. Eso me parece un mensaje súper importante porque vi varias historias de Pepe reflexionando sobre esto manejando en una ruta. El mejor ejemplo que él le puede dar a los jóvenes es no grabar historias cuando maneja”, ironizó.

