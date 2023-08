La emoción de Pepe Cibrián al recordar a su mamá y a Alfredo Alcón y la actitud que tomará con Julieta Poggio

escuchar

LA NACION se comunicó con Pepe Cibrián para conversar sobre el alboroto que se armó en las últimas horas cuando opinó sobre Julieta Poggio y su debut en teatro con Coqueluche. Tras los dichos de Cibrián que se viralizaron, él ahora asegura que va a ir a verla al teatro y que no duda de su talento, “pero tiene que demostrarlo”, recalca. “Son tantas luchas de generaciones y ahora pareciera que todo es tan fácil”, agrega.

Mientras trabaja en las últimas definiciones de la despedida de Drácula, que se realizará los próximos 30 y 31 de agosto y 1, 2 y 3 de septiembre, prepara otra obra con Ángel Malher y empieza los ensayos de un encuentro imaginario entre Isabel de Inglaterra y María Estuardo que protagonizará junto a Damián Iglesias. “Me indigna que las preguntas que le hacen a esta chica pretendan definir a una actriz. ¡La chica no tiene culpa de nada! ¿Qué importa cómo fue su debut sexual? No se me ocurre que a mi madre, a la (María Rosa) Gallo, a (Alfredo) Alcón les pregunten eso para definirlos como actores. A la Gallo la definió hacer el Conservatorio, romperse el culo, estar exiliada; y a mi madre trabajar desde los 4 años, durmiendo en una valija con una madera para no ahogarse, y de pueblo en pueblo. Y a mí me define darle espacio a miles de jóvenes haber hecho 56 obras en 60 años”, detalla en diálogo con LA NACION.

-¿Lo mediático le ganó al talento?

-No estoy de acuerdo. Esta chica tiene dos millones de seguidores y eso no define a un actor. Yo no tengo nada en contra de esta chica ingenua que responde a preguntas como ¿cuál es tu modo de hacer el amor?

-Pero la juzgás...