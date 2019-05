Julieta Prandi blanqueó su nuevo romance: "Soy una mujer libre"

La nueva vida de Julieta Prandi Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Julieta Prandi

Desde su separación, Julieta Prandi fue revelando información sobre su sorpresivo divorcio del padre de sus hijos, Claudio Contardi. Hace dos semanas, en su paso por PH (Podemos hablar), la modelo se refirió por primera vez al final de su matrimonio y sorprendió a todos con sus declaraciones. "Me tuve que ir de mi casa. Él no quería irse, así que me fui yo con los nenes. Por supuesto, ahora tenemos el tiempo distribuido para que él los vea también. Alquilé un departamento, es algo provisorio porque estoy con los trámites de divorcio", reveló la rubia.

El doloroso proceso de separación de Julieta Prandi - Fuente: YouTube 03:35

Video

Sin embargo, ayer en Intrusos, Guido Záffora dio más información sobre la situación de la modelo tras la separación. "Julieta Prandi está pasando un muy mal momento y hay noticias nuevas de lo que va a pasar con ella en el ámbito judicial. Muchos hablan de una estafa del marido, por eso ella se tuvo que ir de su casa, se fue sin un peso y tuvo que sacar un crédito para pagar el alquiler del departamento donde iba a vivir con sus hijos", sostuvo ante el asombro de todos.

Hoy, finalmente, fue la propia protagonista la que explicó algo de todos los cambios que suceden en su vida. "Estamos en un divorcio complejo, no hay mucho más para aclarar. No quiero abrir la ventana ni la puerta de la intimidad de los por qué, no quiero contar los motivos. En la última audiencia firmamos ambas partes este divorcio. El divorcio sale en poco tiempo pero luego vendrá la división de bienes y la cuota de alimentos", explicó y quiso aclarar que los motivos de la separación no fueron por terceros ya que los rumores indicaban que su excuñada manejaba sus cuentas y la estafó. "Lejos está de tener algo que ver una excuñada en un motivo de separación", dijo la modelo que en breve se pondrá al frente de Modo Tarde, un programa que saldrá al aire los sábados y domingos, y que será un resumen de lo que sucede en la semana.

Por otro lado, Prandi confirmó que está conociendo a alguien y pidió tranquilidad: "Soy una mujer libre, aún no estoy de novia. Estoy conociendo a Matías, yo participé de su videoclip, compartimos el mismo manager. Es modelo y músico. Con tranquilidad los títulos que me ponen, uno no se pone de novia en el minuto cuatro".