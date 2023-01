Julieta Venegas reveló la insólita traición de su primer marido, Álvaro Henríquez

escuchar

La cantante mexicana que supo acunar un ramillete de éxitos sobre el amor y el desamor reveló en diálogo con el locutor mexicano Yordi Rosado las causas que la llevaron a separarse de su primer marido hace más de dos décadas. Después de hacer un repaso por su trayectoria musical, la entrevista -emitida por YouTube- tomó un rumbo más personal y el presentador disparó una pregunta sobre el primer matrimonio de la cantante. La relación de Venegas con Henríquez, integrante de las bandas Los Tres y Pettinellis, finalizó de forma abrupta en el año 2000. Ambos habían trabajado juntos en diversos proyectos artísticos, entre los que se encontró el álbum tributo a José José, donde ella interpretó “El triste”, que fue producido por el músico chileno.

Julieta Venegas contó la historia que la llevó a separarse de su primer marido, el músico chileno Álvaro Henríquez, hace más de 20 años Cosquin Rock

“A él lo conocí porque es músico, y nada, fue de locos”, admitió risueña la mexicana. “Él vivió siempre en Chile y yo siempre viví en México, o sea, nos casamos pero cada uno siguió viviendo en su país”, contó subrayando lo inusual y complejo de aquel vínculo a distancia. La cantautora relató que al momento de dar el sí ambos estaban muy entusiasmados, pero nunca lograron resolver la decisión sobre dónde iban a instalarse para vivir juntos. “Fue muy chistoso: pensamos primero en casarnos y luego en resolver el tema de dónde íbamos a vivir. Y nadie se mudó nunca de su país”, recordó. “Nunca se resolvió y nos separamos”, explicó con suma serenidad. Pero lo más insólito aún estaba por llegar. “Además, nos separamos más o menos rápido porque... es que es muy chistoso. Ahora se me hace muy gracioso”, continuó Julieta, como quien recuerda una anécdota divertida de la juventud. “Él me escribió una canción súper bonita, muy romántica, que se llamaba “No me falles”, que es hermosa, y en el videoclip que hizo de esa canción salió una actriz de la que después él se enamoró y me dejó por ella”, reveló ante la sorpresa del locutor y de la audiencia.

“Es muy gracioso, o sea, a mí me encantan las vueltas (que da la vida)”, manifestó entre risas. “Obviamente en ese momento fue muy doloroso, pero era obvio que nos íbamos a acabar separando si ninguno decidía irse al país del otro. Eventualmente iba a pasar lo que pasó”. “Pero se me hace muy chistoso que haya sido justo el videoclip de la canción que me escribió que se llamaba ´No me falles´”, dijo destacando la ironía en la que quedó envuelta la relación.

Aunque Julieta no dio el nombre de la tercera en discordia, se trataba de la chilena Patricia López, la protagonista del vídeo del grupo Los Tres. Soledad Aznarez - La Nación

En sus declaraciones, la artista se preocupó por dejar en claro que lo sucedido con su ex es un asunto completamente superado y no existe ningún tipo de resentimiento entre ellos. “Yo lo adoro”, agregó. Julieta y Álvaro pusieron fin a su matrimonio en el año 2000, dos años después de casarse y tiempo después ella se comprometió con el músico argentino Rodrigo García Prieto, con quien tuvo una hija, Simona, en 2010. Tras separarse de él, volvió a encontrar el amor de la mano del empresario argentino Pablo Braun, con quien se casó en 2016 y con quien actualmente convive en Buenos Aires.

Como buena solista y buena autora y compositora de sus canciones, todo aquello que la mexicana dice y canta parece haberlo vivido. En sus letras suele hablar de amores y desamores y su arte sin duda funcionó como catarsis para muchas de sus vivencias. Recientemente, la mexicana lanzó un nuevo álbum al que le llovieron excelentes críticas. Si no tenemos en cuenta la música de la obra La enamorada, de Santiago Loza, siete son las años que pasaron entre su anterior álbum de estudio, Algo sucede y el flamante Tu historia, el álbum que lanzó a finales del año pasado.

LA NACION