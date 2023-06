Julieta Zylberberg va a ser mamá por segunda vez y compartió una tierna foto para anunciarlo

escuchar

Julieta Zylberberg está atravesando un gran momento en su vida. Mientras que en el plano profesional acaba de regresar a los escenarios con la obra Me gusta -pieza que protagoniza junto a Damián De Santo y Luciana Grasso en Paseo La Plaza-, en el plano sentimental disfruta de esa familia ensamblada que logró formar junto al guionista, director de cine y teatro Agustín Toscano. Pero, además, esta mañana la actriz sorprendió con una noticia que suma más felicidad a sus días: va a ser nuevamente mamá.

A pesar de su bajo perfil, la protagonista de El método Tangalanga recurrió a sus redes sociales para compartir esta feliz noticia. “Nunca mejor dicho. Poné los fideos. Te amo Agustín Toscano. ¡Esta bandaza!” , escribió Zylberberg junto a una secuencia de fotografías súper tiernas. Mientras que en la primera se la ve junto a su pareja presumiendo su pancita en el espejo, en la segunda está abrazada a su hijo Luis Ernesto, fruto de su amor de más de una década con el actor Esteban Lamothe. El carrusel termina con la banda completa, a la cual se suman las dos hijas de Toscano.

Inmediatamente, su publicación de llenó de “me gusta”, corazones y buenos deseos para esta nueva etapa de su vida, entre los que no faltaron los comentarios de sus amigos y colegas del medio como Darío Barassi, Jimena Barón, Joaquín Furriel, Julieta Nahir Calvo y hasta su ex, Esteban Lamothe, que le envió varios corazoncitos de amor. “Ay Juli, qué alegría. Todo lo mejor para ustedes”, escribió Marcela Kloosterboer mientras que Agustina Cherri expresó: “Guauuu, qué belleza”. “¡Te la mandaste chiquita! Felicidades”, bromeó Carla Peterson al tiempo que Natalia Oreiro mostró su entusiasmo a través de un: “Que lindo Juli. Felicidades”.

Por el momento, el flamante papá todavía no hizo el gran anuncio en sus redes sociales, ya que -al igual que Julieta- es muy celoso de su intimidad. De hecho, a ninguno de los dos les gusta hablar de su relación que ya lleva algunos años. “Siempre me hicieron preguntas sobre el amor, pero les resulto muy aburrida porque yo no tengo nada para contar. A mí me encanta el amor cuando es. Cuando no es, me encanta mi vida sin eso”, le confesó la actriz a LA NACION antes de conocer a su nueva pareja.

La misma actitud tomó cuando se separó de Lamothe en 2017 tras diez años de relación. De hecho, fue el actor el encargado de dar el primer paso y comunicar la noticia públicamente. “Fue una decisión tomada con mucho dolor, nos queremos mucho, nos llevamos muy bien, y nos separamos por cuestiones normales de pareja, por el paso del tiempo. Estoy muy triste”, reveló el galán de La 1-5-18 en una entrevista. “Nada más que agregar a lo de Esteban. Mutuo acuerdo. Momento claramente difícil”, expresó horas después Zylberberg en Infama mientras agregaba: “Está todo bien, trátennos con amor”.

Meses después, Lamothe advirtió que estaba plenamente concentrado en la crianza de su hijo y que con Julieta era todo muy fácil, ya que se llevan muy bien. “Mi hijo está bien, no voy a contar los pormenores pero tiene una mamá y un papá que se quieren. La separación es una segunda oportunidad para la paternidad, más de a dos, estamos en esa nueva relación”, confesó en diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina.

Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg se separaron en 2017 Soledad Aznarez

Sobre los motivos de la ruptura, volvió a asegurar que no existieron los terceros en discordia. “Yo le hecho más la culpa al paso del tiempo, al almanaque. Creo que pasa por una cuestión de que no estábamos siendo la mejor versión el uno para el otro, y dijimos ‘bueno, paremos un poco porque nosotros somos mejor que esto’. Vamos a ver qué pasa. Y fue eso. Fue muy consensuado y muy charlado, y eso hace que las cosas sean más tristes. Más fácil es hacer un puterío o que alguien se vaya con otro”, agregó.

Con el correr del tiempo, ambos se dieron cuenta que habían tomado la decisión correcta y volvieron a apostar al amor. Mientras que el actor lo hizo de la mano de la actriz Katia Szechtman, Zylberberg decidió formar una familia ensamblada junto al guionista y director Agustín Toscano, familia que en breve se agrandará con la llegada de un nuevo integrante.

“La maternidad es lo más maravilloso que me pasó en la vida”

Julieta siempre soñó con volver a ser madre. Quizá sus proyectos como actriz y luego, su separación con Esteban Lamothe pusieron en stand by este deseo que siempre estuvo latente en ella. Hoy -a diez años de haberse convertido en madre por primera vez- lo está concretando. “De todo lo que imaginé de la maternidad me doy cuenta de que nada tenía que ver con la realidad, sobre todo con los niveles de intensidad de todo lo que se maneja. Es lo más maravilloso que me pasó en la vida, no lo puedo creer. Es inimaginable”, confesó en una entrevista con Redacción Z cuando estrenaba este gran título con Luis Ernesto.

Tras calificar esta experiencia como “híper intensa”, la actriz reveló sus deseos de agrandar la familia. “Tengo muchas ganas de agrandar la familia, Luis ya cumplió un año y miro sus fotos de recién nacido y quiero otro ya mismo. Sé que tenemos que esperar un tiempito, pero estamos re fascinados. Pero en la medida de lo posible también hay que sostener la vida de uno y para eso conlleva una organización día a día que es un delirio. Es toda una movida, pero también disfruté de trabajar en el año, me encanta mi trabajo y me parece que está muy bueno que uno pueda seguir manteniendo lo que tenía antes de que llegara el hijo”, había señalado entusiasmada. Hoy, a casi nueve años de esa declaración, Zylberberg está haciendo su sueño realidad.

