Julio Iglesias desmintió su retiro con un contundente descargo

Cansado de los constantes rumores sobre su supuesto retiro, Julio Iglesias acudió a sus redes sociales para hacer un contundente descargo. “El día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena, pero con dignidad”, remarcó el célebre cantante español de 81 años. Y para demostrar que sigue más vigente que nunca, compartió que se encuentra “feliz” y abocado a la serie que Netflix prepara sobre su vida.

“Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro”, arrancó el cantante y compositor madrileño en un breve texto que publicó en su cuenta de Instagram. “En estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo , y hoy han llegado aún más lejos, un periodista no sé de dónde dice que un amigo le ha dicho, que ya no puedo ni quiero cantar más. Es increíble el mal que puede hacer un mal periodista”, agregó y dejó en evidencia cuál fue el hecho que agotó su paciencia. “El día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena, pero con dignidad”, cerró el tema.

Hecha la aclaración, Julio Iglesias aprovechó el momento para contarle sobre su presente a los más de 566 mil seguidores que tiene en la red social propiedad de Mark Zuckerberg. “Estoy feliz, trabajando con la serie de Netflix que seguramente cambiará mucho la percepción de mi vida. Mientras tanto, y como siempre, todo mi cariño”, se despidió.

Esta no es la primera vez que los rumores rodean a la salud de Iglesias y que él mismo se encarga de aclarar que se encuentra muy bien. El año pasado, el artista explicó por qué decidió recluirse un tiempo. “Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad”, explicaba el cantante en otro mensaje que hizo público en sus redes sociales.

“De una manera maleducada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM [de puta madre]”, escribió con cierto sentido del humor. “Pero para las gentes (sic) que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias, y les agradezco con toda mi alma su cariño de siempre”, concluyó Iglesias sobre su estado en aquel posteo.

Una serie que promete sorpresas

Luego del éxito rotundo que tuvo la serie basada en la vida de Luis Miguel, Netflix anunció en febrero de este año un nuevo proyecto con una de las grandes estrellas de la canción latina como absoluta protagonista: Julio Iglesias. La noticia causó sorpresa, sobre todo por la negativa -hasta el momento- del artista a contar detalles de su vida privada. Aún sin título conocido, la ficción mostrará cómo Julio Iglesias se convirtió en el primer artista no anglosajón que consiguió entrar en el mercado estadounidense y asiático. También contará cómo llegó a entrar en el selecto grupo de los cinco mayores vendedores de discos de la historia

Si su autobiografía literaria -que lleva anunciando desde 2017 sin fecha de salida ni editorial mencionadas- será la base de la serie o si ambas obras se complementarán cuando finalmente lleguen al público, todavía es un misterio. Lo que sí se sabe es que Netflix se ganó el beneplácito del artista de un modo acorde con su trayectoria.

“Después de muchas publicaciones, libros y documentales en los que no estuve involucrado, por primera vez decidí contar la verdad sobre mi vida a una compañía global como Netflix. Lo pensé mucho y finalmente una conmovedora carta que me mandó Bela Bajaria (responsable de contenido de la plataforma) fue lo que me convenció de que Netflix era la compañía ideal para desarrollar este proyecto”, comentó el cantante en un comunicado.

Aunque todavía no se revelaron detalles de la trama ni el equipo de producción que se ocupará de desarrollar esta ficción, los representantes de Netflix sí aseguraron que se tratará de un relato que irá “más allá de las luces, las fotos en las revistas y las ventas de discos récord para conocer en profundidad a la persona que hace décadas acompaña con su música a varias generaciones en todas partes del mundo”.

