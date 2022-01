Julio Iglesias: “Me han matado 15 o 20 veces, no sé cómo sobrevivo”

Resulta muy poco común que Julio Iglesias hable en público, y menos aún que lo haga en España. Hace años que el cantante no vive en su país natal y que no concede entrevistas. Sin embargo, la noche del lunes hizo una pequeña excepción a su norma y decidió entrar en directo en un programa de radio para dar unos pequeños apuntes de su vida actual.

Desde su retiro en República Dominicana, Iglesias participó del programa El partidazo de COPE, comandado por Pepe Domingo Castaño, un buen amigo suyo y que presentaba un libro. El cantante quiso darle las felicitaciones al locutor por su nueva obra, pero también lo calificó como “una persona increíblemente generosa, buena” y “nacida para narrar y decir las cosas bonitas”.

Pero además, Iglesias, de 78 años, dio pinceladas de su vida, desmintiendo algunos rumores acerca del mal estado de salud que le acompaña estos últimos años. Hace año y medio, en el verano boreal de 2020, se lo vio caminando con dificultad y con ayuda de dos personas. Ese verano europeo no acudió a su casa de Marbella y canceló los dos conciertos que iba a dar en agosto. Sin embargo, él quiso quitarle entidad a la cuestión y explicó que fue algo temporal: “ Había tenido una rotura de la tibia y el peroné, había estado con la pierna para arriba dos meses y estaba flacucho, hecho una mierda. Pero se pasó, estoy bien ya, perfectamente bien”, afirmó el cantante por teléfono.

En la conversación también habló sobre el coronavirus y el supuesto miedo que le tiene que, afirma, no es tal: “Le tengo el miedo que le tiene la gente inteligente, no es que me considere una persona muy inteligente, pero como se ha hablado tanto de que le tengo pánico al Covid... La gente exagera mucho”. También explicó que trata de protegerse de la enfermedad porque es “vulnerable” por su edad y se mostró favorable a la vacuna contra el virus: “Los ninis no deberían estar en contra de la vacuna porque creo que es fundamental”.

Julio Iglesias aseguró que le tiene miedo al Covid como todo el mundo y por eso se cuida. Además que expresó que él es más vulnerable al virus por su edad Archivo

Con cierto humor comentó que está “mucho mejor” de salud de lo que suele decirse. “Mira, cada vez que leo cómo estoy me asusto porque como me han matado 15 o 20 veces, no sé cómo sobrevivo . Estoy, como diría un buen gallego, del carajo. Fíjate si estoy bien que voy a empezar a cantar dentro de tres o cuatro meses, si Dios quiere. O sea que estoy perfecto”, aseguró. Por el momento, Iglesias no tiene agendado ningún concierto en España y su web oficial está completamente vacía de compromisos.

Sin embargo, decidió no llevar a cabo un proyecto que lo ilusiona, pero difícil para él de realizar. Según contó en el programa, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid -equipo en el que él mismo jugó en su juventud- le ofreció hace un tiempo cantar en el estadio Santiago Bernabéu, pero él se negó, asegurando que le parecía “una angustia cantar en casa, con tanta gente y estar pendiente de la parte técnica”. “Prefiero cantar en cualquier otro lugar de Madrid que no tenga una exposición tan grande, aunque me hubiera encantado”, confesó. Preguntado sobre si le gustaría dar un recital en el nuevo Bernabéu, en pleno proceso de renovación, también tuvo claro que rechazaría la propuesta: “Si yo tuviera la fuerza en el alma, el corazón no en vilo, cantaría en el estadio de mi vida. Pero como iba a pasarme seis meses, antes del concierto, con la angustia pegada al corazón y al alma, paso”, confesó y explicó: “Como diría un buen cirujano, un buen médico: ‘Julio, si vas a sufrir, no lo hagas’. No por falta de fuerza, pero a los 78 años que tengo la angustia que produce el Bernabéu es grande”.

Además de los problemas de movilidad de 2020, en verano de 2015 Iglesias se sometió a una operación de espalda, en la zona lumbar, que lo obligó a permanecer en reposo, según dio a conocer su discográfica en España.