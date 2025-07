Justina Bustos confirmó que está embarazada

En medio de la naturaleza, en la casa que la vio crecer en Unquillo, Córdoba, Justina Bustos contó que está embarazada. La actriz, en pareja con Máximo Pardo, no solo confió que pronto se convertirá en madre por primera vez sino que, además, adelantó el sexo del bebé. “Es muy loco”, soltó, emocionada.

Bustos eligió cómo, dónde y de qué forma hablar de su gran presente: lo hizo en una entrevista que le concedió a la revista cultural Ventoux. En el marco de la serie “Personajes argentinos en sus hábitats naturales”, la actriz recibió en la casa en la que pasó su infancia y su adolescencia en Unquillo al medio.

La dulce primicia

Justina Bustos confirmó su embarazo

“¿En qué estás trabajando ahora?”, le preguntó la entrevistadora a la actriz mientras caminaban por el gran parque verde de la casa. “Ahora estoy...”, arrancó Bustos. Luego hizo una pausa y soltó, con total naturalidad, una primicia: “Ahora estoy embarazada”, confirmó. “Sí, sí. Lo vamos a decir”, agregó. En ese momento, con una sonrisa en la cara, se levantó la camisa y dejó al descubierto su incipiente pancita. “Es muy loco. Va a ser mujer. Nos enteramos ayer”, sumó.

La actriz contó que cuando le llegó el mensaje para hacer la nota estaba en Córdoba. Sin embargo, pese a que es muy cuidadosa de su intimidad, aceptó la invitación y propuso su casa de la infancia. Además, compartió que en este momento está trabajando en la cápsula de una marca de ropa para el verano. “Siempre dije: ´si en algún momento me llego a embarazar, voy a hacer algo de ropa´”, confió.

Justina Bustos junto a su pareja, Máximo Pardo, serán padres

En relación con el momento de su vida en el que decidió encarar la maternidad, Bustos reveló que algo cambió durante el último tiempo. “Este verano me sentí distinta. Como que las cosas que me atraían antes no me estaban atrayendo. Me encanta la cerveza y este verano me tomaba en vez de tres vasos (...) me tomaba uno. Es como que algo químicamente fue bajándose”, recordó.

Años movidos

Marcela Klosterboer, Justina Bustos, Natalie Pérez, Violeta Urtizberea y Celeste Cid en Las Estrellas Gentileza eltrece

Luego de saltar a la fama en 2017 gracias a la telenovela Las Estrellas y con un largo camino recorrido, Justina Bustos no paró. En su camino comenzaron a aparecer más propuestas para televisión, teatro y cine, hasta que la pandemia -y una experiencia por demás aterradora- le abrió las puertas a su proyecto más personal: en 2020, mientras se encontraba en Isla Mauricio por un proyecto para Netflix, contrajo Covid-19 y sin querer, terminó creando Sola en el paraíso, un documental que trata sobre la soledad, la incertidumbre y sobre el poder de la comunidad. “Fue una experiencia transformadora… fue como estar en un limbo”, contó a LA NACION.

En la eternidad de las horas que pasó en el hospital de la isla, la artista se grababa a sí misma y al pequeño grupo de mujeres, también positivas de Covid, con las que compartió parte del encierro. Finalmente, registró los últimos días: cuando todas obtuvieron el alta menos ella.

Justina Bustos hizo un documental de sus días en la Isla Mauricio

“Tenía un cuaderno, el ´querido diario...´”, pero me costaba mucho poner en palabras lo que me estaba pasando. Entonces, empecé a filmar. Allí estuve con mujeres hermosas, cada una diferente. Todas de la India, menos Yolanda Ramos, que es española [una de las actrices que, junto a Bustos, integra el elenco de Amor de madre]. Una de ellas, Sarita, nunca había estado sola y tenía 40 años. Cada una tuvo su experiencia allí. Pero en un momento se fueron todas, y a mí no me dejaban salir. Eso fue lo más doloroso, lo más difícil de atravesar. Ahí se puso cruda la soledad”, repasó.

Si bien a ese proyecto le continuaron varios más -participó de la novela de eltrece Argentina, tierra de amor y venganza, protagonizó en el cine Culpa Cero y fue parte de la obra Al borde del mundo, que se proyectó en el Centro Cultural General San Martín- la artista aseguró el año pasado en una entrevista con LA NACION, que no piensa en el futuro como solía hacerlo. “Después de lo que pasó en la isla, yo no proyecto más nada”, confió. Hoy, en el horizonte cercano hay una sola certeza: en unos meses se convertirá en mamá.