¿Nene o nena? Justina Bustos contó que está embarazada y reveló el sexo del bebé

Justina Bustos, reconocida por su participación en Las Estrellas y Argentina, tierra de amor y venganza, transita un presente de enorme felicidad. La actriz, que supo ganarse el cariño del público con sus diversos roles en televisión, teatro y cine, anunció que espera su primer hijo junto a su pareja, Máximo Pardo. La noticia, que generó gran repercusión en redes sociales, llegó acompañada de la revelación del sexo del bebé.

¿Qué espera Justina Bustos, un niño o una niña?

La actriz confirmó que espera una niña. La noticia la dio a conocer en una entrevista con la revista Ventoux, en la que abrió las puertas de la casa de su infancia en Unquillo, Córdoba. “Es muy loco. Va a ser mujer. Nos enteramos ayer”, subrayó Bustos, visiblemente emocionada, mientras mostraba su incipiente pancita.

¿Cómo anunció Justina Bustos su embarazo?

La confirmación del embarazo se dio de manera natural y espontánea en el marco de la entrevista. Ante la pregunta sobre sus proyectos actuales, Bustos respondió: “Ahora estoy embarazada”. La actriz, que siempre se caracterizó por mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal, decidió compartir este momento especial en su casa de Córdoba, un entorno significativo para ella.

La actriz argentina compartió sus sensaciones sobre este nuevo capítulo en su vida. Reveló que sintió un cambio en su interior durante el último verano, una señal que la llevó a conectar con su deseo de ser madre. “Este verano me sentí distinta. Como que las cosas que me atraían antes no me estaban atrayendo... Es como que algo químicamente fue bajándose”, explicó.

Justina Bustos formó parte del elenco de Las Estrellas Gentileza eltrece

Además de prepararse para la llegada de su hija, Bustos trabaja en una cápsula de ropa para el verano. “Siempre dije: si en algún momento me llego a embarazar, voy a hacer algo de ropa”, confió la actriz, quien parece disfrutar de esta etapa creativa y personal.

Un recorrido por la trayectoria de Justina Bustos

La carrera de Justina Bustos despegó en 2017 con su participación en la exitosa telenovela Las Estrellas. A partir de ahí, su talento la llevó a participar en diversos proyectos en televisión, teatro y cine. Su versatilidad como actriz le permitió explorar diferentes géneros y personajes, consolidándose como una de las figuras más destacadas de su generación.

Además de Las Estrellas y Argentina, tierra de amor y venganza, Bustos protagonizó la película Culpa Cero y formó parte de la obra Al borde del mundo, que se presentó en el Centro Cultural General San Martín.

La experiencia de Justina Bustos con el Covid-19

Justina Bustos en la Isla Mauricio en un proyecto para Netflix

En 2020, mientras se encontraba en Isla Mauricio por un proyecto para Netflix, Bustos contrajo Covid-19. Esta experiencia la llevó a crear Sola en el paraíso, un documental sobre la soledad, la incertidumbre y el poder de la comunidad. “Fue una experiencia transformadora… fue como estar en un limbo”, contó a LA NACION. Durante su internación, la actriz se grabó a sí misma y a otras mujeres que también estaban contagiadas.

Tras su experiencia con el Covid-19, Bustos adoptó una nueva filosofía de vida. “Después de lo que pasó en la isla, yo no proyecto más nada”, aseguró en una entrevista con LA NACION el año pasado. Hoy, su presente está enfocado en la inminente llegada de su hija, un proyecto que la llena de ilusión y alegría.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.