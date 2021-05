Kaley Cuoco, entre una reunión de The Big Bang Theory y un nuevo drama para televisión

Luego de doce temporadas en la sitcom The Big Bang Theory, la actriz Kaley Cuoco se convirtió en una de las caras más importantes de la pantalla chica. Y luego del éxito de esa comedia, siguió adelante con otros proyectos, a los que ahora se suma un drama.

Según confirmó el portal Deadline, la productora de Cuoco adquirió los derechos de la novela A Season with Mom, que cuenta la historia real de su propia autora, Katie Russell, quien decidió conocer los treinta estadios de las grandes ligas de baseball. Tanto Katie como su madre fueron diagnosticadas con cáncer, y se prometieron vencer esa enfermedad para cumplir ese sueño en común. Sin embargo, Russell sí pudo reponerse, pero su mamá falleció y, por ese motivo, su hija quiso recordarla llevando adelante esa idea que planearon juntas. A lo largo de esa historia, la mujer se redescubre a sí misma a través de los recuerdos que tiene con su madre y puede ver cómo crece ese vínculo aún luego de su fallecimiento.

Trailer The Flight Attendant

El libro se publicó hace poco más de un mes en Estados Unidos, pero el excelente recibimiento que tuvo por parte de la crítica y del público ya lo convirtieron en uno de los títulos más exitosos de la temporada. Por ese motivo, rápidamente despertó el interés de varias productoras por adaptarlo, y fue finalmente Cuoco quien pudo conseguir los derechos. Aún se desconoce si, aparte de producir, ella también protagonizará A Season with Mom. De momento, la actriz seguirá adelante con la segunda temporada de The Fligh Attendant, la versión animada de Harley Quinn y la miniserie basada en la vida de Doris Day (Doris Day: Her Own Story).

Por otra parte, en una reciente entrevista, Cuoco entusiasmó a los fans de The Big Bang Theory cuando reveló que le gustaría formar parte de un especial junto al elenco de esa sitcom, y expresó: “Desde luego que estaría dispuesta a participar de un show en el que nos juntemos todos de nuevo. Por mi parte, no veo la hora de ver el de Friends, por lo que pueden contar conmigo para que hagamos el de nuestra propia serie”.

Kaley Cuoco ya palpita una posible reunión con el elenco de The Big Bang Theory

Hace dos años se emitía en Estados Unidos el episodio final de The Big Bang Theory, y aún hoy ninguna otra comedia pudo reemplazar ese lugar de popularidad. Atenta al entusiasmo del público, Cuoco expresó: “Creo que todos estamos intentando encontrar nuestro camino y ver cuáles son nuestros próximos proyectos. Me gusta ver cómo todos avanzan. Pienso que, en un par de años o cuando todos tengamos ganas, podríamos juntarnos. Al menos yo sé que estaré dispuesta. Esa serie fue una experiencia que nos cambió la vida a todos, y hacer una reunión también sería hermoso para los fans, porque ellos siempre fueron muy fieles durante muchos años”.

