Karina La Princesita perdió un juicio y estalló de furia: "Todo vuelve"

Karina La Princesita contó que perdió un juicio y estalló de furia en Twitter. La cantante hizo su descargo contra todos los que considera que fueron "cobardes" por no decir la verdad durante el proceso judicial. "¡Todo vuelve! La plata, Dios sabe en qué la usarán", sentenció.

"Acabo de perder el primer juicio de cinco, por una suma que no me corresponde pagar a mí", reveló en las redes sociales. Luego, se refirió a sus exproductores musicales, los hermanos Pablo y Adrián Serantoni: "Me quedan varios más, de la época en que tanto ellos como yo éramos empleados de los Serantoni".

"Gracias Pablo y Adrián por lavarse las manos. De nada por el juicio que pude hacer y no hice", expresó indignada. Recordemos que el conflicto entre la jurado del Cantando 2020 y los hermanos Serantoni data de cuando ambos eran productores de Pasión de sábado (América), el ciclo que significó un salto a la fama para La Princesita.

La cantante contó que perdió un juicio y se descargó con sus exmúsicos por no defenderla

En 2013, la cantante decidió que dejaran de representarla y, tras reclamos cruzados, las dos partes llevaron el caso a la Justicia. "Y un aplauso a los cagones de los músicos, que me lo hicieron a mí y no a quien corresponde, sabiendo cómo eran las cosas en realidad", comentó, furiosa.

También se despachó contra quienes dieron testimonio en la causa: "Ah, y un saludo a los testigos que no se sabe quién corno son". Sobre el final, dejó un contundente mensaje: "¡Todo vuelve! La plata, Dios sabe en qué la usarán. Ojalá sea de bendición".

En una entrevista reciente con LA NACION, Karina habló sobre las "injusticias" que vivió: "Estamos hablando de un ambiente sumamente masculino, en el género que hago yo todos los músicos son hombres, los representantes, managers, todos hombres".

"Yo era una nena cuando empecé, una adolescente. Hoy quizá una chica de 18 años está mucho más plantada que yo en el 2004 a esa edad; fue difícil, pero yo siempre fui muy despierta, aunque pasé diez años viviendo cosas que no han sido muy justas", recalcó la cantante en diálogo con este medio.

También se refirió a su salida de Pasión de sábado: "Me fui de donde estaba, podría haber hecho un juicio, pero con lo que no tenía pagué los años de contrato que me quedaban para irme".

"Dentro de las injusticias, intento manejarme lo mejor posible, porque todo sacrificio trae recompensa, y a pesar de que me crucé con mucha gente que se comportó mal, yo hice lo mejor que pude", reflexionó la artista.