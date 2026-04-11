Sofía Martínez reveló que le mandó Antonela Roccuzzo en medio de los rumores de un affaire con Messi

Las palabras que Sofía Martínez le dedicó el 13 de diciembre de 2022 —días antes de que Argentina se consagrara campeón mundial en Qatar— a Lionel Messi en lo que era un mano a mano sobre el paso de la albiceleste a la final, desataron rumores de un posible coqueteo de la joven hacia el futbolista. A cuatro años de aquel episodio, la periodista contó el mensaje que Antonela Roccuzzo le envió al respecto.

Sofi Martínez dijo que Antonela Roccuzzo le escribió tras haber sido señalada en el Mundial 2022 (Foto: Captura Instagram/@apuntoshow)

Sofía estuvo invitada en A punto, el programa de streaming conducido por Gasti Pisano y El Colo, que gira en torno a entrevistas en un tono distendido y ameno al lado de una parrilla. Allí, fue consultada sobre la reacción que habría tenido la empresaria en medio de los rumores de un posible affaire. “Vi en una nota en Resumido que Antonela, la mujer de Lio, te escribió en un momento como para desdramatizar la situación y que no haya una comodidad ni nada por el estilo”, le dijo el exparticipante de Cuestión de Peso (eltrece).

Sofi Martínez visitó el ciclo A punto y sorprendió al contar un dato desconocido (Foto: Captura Instagram/@apuntoshow)

En ese sentido, Martínez respondió: “Sí, sí. Es verdad y para mí tiene mucho valor porque no tenía ninguna necesidad de escribirme y de repente me escribió diciéndome ‘Sofi, no te preocupes... A la gilada ni cabida’”. Al escucharla, Gasti se mostró sorprendido: “¿En serio te dijo así, a la gilada ni cabida? No puedo creerlo". Acto seguido, la comunicadora asintió y agregó: “Yo se lo agradezco porque fue en un momento también en el que yo no la estaba pasando del todo bien”.

“Inventaban cosas y se generaba una situación que no tiene por qué existir, me parece muy injusto todo. Y que ella me mande ese mensaje es como que de alguna manera es tranquilizador. Yo la admiro un montón y me encantaría el día de mañana poder hacerle una nota”, completó.

Cuáles fueron las palabras de Sofía Martínez que despertaron rumores con Messi

Luego de la victoria de Argentina contra Croacia en el estadio Lusail, Sofía Martínez no quiso hacerle al futbolista una pregunta, sino expresarle su total agradecimiento.

“Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino que solamente te quiero decir que se viene la final del mundo y, si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado hay algo que no te va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo, no hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la imaginaria; marcaste la vida de todos y eso para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo, eso no te lo va a sacar nadie”, dijo visiblemente emocionada por la cercanía con el capitán.

Lionel Messi con Sofía Martínez

Al día siguiente, Martínez habló con Luis Novaresio en Buen Día Nación (LN+) y contó qué le sucedió en ese icónico momento que fue compartido millones de veces en las redes sociales: “Tenía ese sentimiento de querer decirle que la final no va a determinar lo que significa para nosotros, lo que hizo en la sociedad, en el mundo. Tenía esa sensación de vomitarlo, de decírselo, para que lo tenga en claro porque no sé qué piensa internamente”.

Y completó: "Cuando él me sostiene la mirada y me presta atención en lo que estoy diciendo, eso es tremendo”.