Si bien ya sobrevolaban rumores de que se encontraba en una flamante relación, fue hace unos días, en el marco del Cantando 2020, el reality de eltrece donde se desempeña como jurado, cuando finalmente Karina "La Princesita" Tejeda decidió confirmar que está "de novia" con el físico -y también cantante- Nico Furman.

El jueves, el coconductor del certamen, Ángel de Brito, le volvió a preguntar a Karina cómo se encontraba, mientras Laurita Fernández le consultó con quién iba a pasar las inminentes fiestas. "Karina, ¿con quién pasás la Navidad?", le preguntó. "Estoy decidiendo con quién. Tal vez con mi familia, pero tal vez acompañada". Luego de una pausa, llegó la inevitable frase: "Acompañada por mi novio".

"Me encanta, tenías que sacar la palabra afuera", le dijo De Brito a Karina, quien esbozó una tímida sonrisa mientras quienes estaban en el piso la felicitaban por la noticia.

Por lo tanto, una vez blanqueada la relación, la cantante de "Fuera" no dudó el fin de semana en compartir en sus redes sociales una imagen junto a su novio. En una de sus stories de Instagram se la pudo ver muy cerca de su pareja, y con un corazón como único agregado.

Karina La Princesita subió la primera imagen junto a su novio, Nico Furman Crédito: Instagram Karina La Princesita

Tejeda se encuentra viviendo un momento personal muy bueno, y en lo profesional también declaró sentirse muy contenta. Además de su labor como jurado en el certamen de canto del prime time de eltrece, Karina es una de las protagonistas de la nueva obra de Flavio Mendoza, Una mágica Navidad, que se presenta en el Casino de Puerto Madero, espectáculo que le permitió volver a estar en contacto con la audiencia en vivo, tras un año difícil.

En diálogo con LA NACION, Tejeda se explayó sobre cómo atravesó el 2020 en cuarentena. "En cuanto a cómo viví la pandemia, no voy a mentir: a mí me gusta mucho estar sola. Siempre me la paso en un hotel, encerrada, por las giras, así que no fue algo extraño, eso no lo sufrí, disfruto estar sola en mi casa, me encanta", contaba. De todas formas, la cantante reveló haber pasado momentos muy duros por la salud de su abuela.

"Estuve siempre en constante comunicación con mi familia, y sufrí por mi abuela, la única abuelita que me queda, y veo cómo para la gente grande un día perdido de vida es lo peor que le podés hacer, porque muchos no pueden disfrutar de sus hijos y nietos. Yo desde enero que no la veo, y está sufriendo un montón, como tantas personas de su edad. Además, tiene miedo. No es lo mismo pasar por esto a los 30 que a los 70", remarcó la artista.

