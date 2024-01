escuchar

Kate Beckinsale no pasó inadvertida en la última entrega de los premios Globo de Oro. La actriz británica fue una de las presentadoras de la ceremonia celebrada el 7 de enero, pero además acaparó todas las miradas en la alfombra roja, con un espectacular y original vestido de Atelier Zuhra. Sin embargo, mientras sus colegas participaban de las distintas fiestas post ceremonia, ella se vio obligada a abandonar rauda el hotel Beverly Hilton para concurrir al hospital.

kate beckinsale instagram.com/katebeckinsale

Así lo demuestra una serie de fotografías que Beckinsale compartió en su cuenta de Instagram. Mezcladas con otras imágenes de la glamorosa noche, se la puede ver cenando, junto a un grupo de personas, en la habitación de una clínica, todavía ataviada con el vestido y los zapatos que lució en la premiación.

kate beckinsale

Por supuesto que esas fotos no pasaron inadvertidas para sus seguidores, que comenzaron a preguntarse qué era lo que había ocurrido. El siguiente mensaje que compartió en sus redes fue críptico, pero a la vez revelador: un fondo negro, sin texto. Fue allí que los medios británicos y estadounidenses ataron cabos y comprendieron lo que había pasado.

El paciente que se ve junto a ella en la habitación de la clínica en las primeras fotografías es su padrastro, Roy Battersby, un conocido director de televisión. Según ella misma había declarado hace algún tiempo, el hombre de 87 años no se encontraba bien de salud.

kate beckinsale

Concretamente, en diciembre, la protagonista de Underworld pidió a sus seguidores una cadena de oración. “Necesitamos un milagro”, escribió en sus redes sociales. “ Esta semana ha habido un giro aún más aterrador en lo que respecta a la salud de mi querido padrastro Roy. Necesitamos cada pequeña pizca de amor y magia, porque no perdemos la esperanza de que salga adelante ”, expresó.

“Si tuvieran la amabilidad de enviarle energía curativa, estaría muy agradecida. Nunca me perdonaría si no lo intentara todo; sé que si no lo hago voy a cuestionarme el resto de mi vida si eso hubiera ayudado”, añadió.

A pesar de que ni ella ni sus agentes lo confirmaron, la última imagen compartida en Instagram fue interpretada como la confirmación del deceso de su padrastro y como una señal de luto. En cuestión de minutos, su muro se llenó de mensajes de afecto y acompañamiento. “Lo siento por su pérdida. Esta cita de Nick Cave realmente resonó en mí cuando mi querido papá falleció: ‘Me parece que si amamos, lloramos. Ese es el trato. Ese es el pacto. El dolor y el amor están para siempre entrelazados. El dolor es el terrible recordatorio de las profundidades de nuestro amor y, como el amor, el dolor no es negociable. Hay una inmensidad en el dolor que abruma nuestro yo minúsculo. Somos pequeños y temblorosos grupos de átomos subsumidos en la asombrosa presencia del dolor”, escribió uno de sus seguidores.

“Lo siento mucho. Roy era un alma tan hermosa a quien tuve el placer absoluto de conocer y conversar. Realmente fue un privilegio conocer a un gran hombre. Les mando todo mi amor a todos ustedes”, expresó otro.

Battersby se casó con la madre de Beckinsale, Judy Lowe, en 1997. El padre de la actriz de Pearl Harbor, Richard Beckinsale, murió en marzo de 1979 de un ataque cardíaco.

LA NACION

Temas Kate Beckinsale