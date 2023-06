Katie Holmes, a pura risa y abrazos con su representante

escuchar

Después de su ruptura con Bobby Wooten III en diciembre pasado, Katie Holmes no volvió a mostrarse con una pareja. Hasta este sábado que la actriz fue vista en muy buena compañía por las calles de Nueva York y los rumores de un nuevo romance se pusieron en marcha.

Un extenso paseo en el que abundaron las risas, las miradas cómplices y los abrazos fueron suficientes para que comenzaran las especulaciones. Ahora bien, ¿quién es el misterioso hombre en cuestión que la hizo reír tanto? Su nombre es Jeremy Barber, un reconocido agente de talentos que la representa desde diciembre.

Katie Holmes y el agente de talentos Jeremy Barber fueron descubiertos in fraganti durante una salida en Manhattan. La buena química entre la actriz y el empresario fue evidente, ya que charlaron y se rieron animadamente durante todo el paseo Splash News/The Grosby Group

Mientras Holmes cuenta animadamente una anécdota, el manager no para de reírse y festejarle cada palabra Splash News/The Grosby Group

Para esta cita de sábado por la mañana, Holmes eligió una falda larga súper canchera que combinó con una remera básica blanca y un bolso al tono. A pesar de sus anteojos oscuross, los paparazzi la reconocieron y fotografiaron. Por su parte, Barber vistió jeans, buzo de manga larga y chaleco inflable Splash News/The Grosby Group

A pesar del mal clima, la actriz y el empresario caminaron por la Gran Manzana durante toda la mañana y se mostraron muy compinches y divertidos. Para esta cita informal, ella eligió una falda de morley con botones en la cintura, una remera básica blanca, y un bolso al tono. Su calzado: zapatillas de la marca de las tres tiras que usó con medias.

Por su parte, Barber optó por un atuendo un poco más abrigado para hacerle frente al día lluvioso. Con paraguas y un café helado en mano, el manager vistió un buzo manga larga, un chaleco inflable, jeans color gris oscuro y zapatillas de lona.

En la mitad del paseo, la actriz recogió su cabello en una cola de caballo debido a la humedad. En esta imagen, Holmes y su manager se despiden con un efusivo beso y abrazo que alimentó aún más las sospechas de romance Splash News/The Grosby Group

Horas después de filtrarse las sugerentes imágenes, Jeremy Barber salió a desmentir las versiones de un posible affaire entre él y Holmes, argumentando que ambos tienen una relación estrictamente profesional. Es que el empresario es socio de los Departamentos de Talento y Literatura Cinematográfica de UTA, la agencia de talentos a la que la intérprete se unió en diciembre pasado y que también representa a figuras como Johnny Depp, Harrison Ford y Charlize Theron.

Esta salida se produjo a tan solo seis meses de que la actriz termine su relación con el instrumentista Bobby Wooten III, con quien comenzó a salir en abril de 2022 y estuvo alrededor de ocho meses en pareja. “Katie y Bobby terminaron la semana pasada. Simplemente no funcionaron a largo plazo. Ella ya no habla de él con sus amigos”, le dijo una fuente a Us Weekly a fines de 2022 confirmando la ruptura.

LA NACION

Temas Katie Holmes