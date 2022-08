Katie Holmes y su nuevo amor: quién es el músico que conquistó a la actriz

Katie Holmes ha vuelto a apostar al amor. Tras su última ruptura pública, en septiembre de 2020, cuando trascendió su separación del cocinero Emilio Vitolo -luego de que trascendiera que el hombre estaba comprometido con otra mujer-, la actriz fue vista en público junto a su nueva pareja, el músico Bobby Wooten III.

La estrella de Hollywood y el compositor compartieron un paseo el pasado fin de semana por las calles de Nueva York. En las inmediaciones de Central Park, se los vio a ambos muy relajados conversando animados y caminando juntos de la mano.

La ex de Tom Cruise mantuvo siempre en reserva su vida privada, sobre la que habló en contadas ocasiones. Sin embargo, sus apariciones junto a su nueva conquista amorosa permiten constatar que la relación avanza a paso seguro.

Katie Holmes y Bobby Wooten III pasearon por una zona cercana a Central Park Backgrid/The Grosby Group

Ya en mayo pasado, la estrella de Hollywood de 43 años asistió junto a su nuevo novio a la gala del 25° aniversario de The Moth, una organización benéfica dedicada al arte y a la literatura en la Gran Manzana. Con el paso de los meses, resulta cada vez más habitual verlos juntos.

En mayo, la pareja tuvo su primera aparición en público al mostrarse en una gala benéfica Backgrid/The Grosby Group

A sus 33 años, Bobby Wooten III es un aclamado instrumentista y productor de Chicago que trabaja como profesor en el prestigioso instituto Clive Davis de la Universidad de Nueva York. En la institución, se especializa en enseñanzas relacionadas con la industria musical. En su currículum, el artista cuenta con trabajos compartidos junto a figuras de la talla de Jennifer Lopez o Machine Gun Kelly.

El músico también participó como bajista en los musicales de Broadway American Utopia y Moulin Rouge. En la primera de las puestas, de David Byrne, Wooten y otros once músicos interpretaron canciones de la obra del exlíder de Talking Heads. A través de Instagram, el novio de Katie Holmes se refirió abiertamente a la relación artística que mantuvo y mantiene con Byrne. “David ha impactado en mi vida de innumerables maneras, por lo que estaré eternamente agradecido”, escribió en un posteo en el que se lo ve junto a su maestro.

Las producciones artísticas de Bobby Wooten III han formado parte, asimismo, de anuncios publicitarios de marcas como Nike y han sido cortina musical de series de televisión de su país como Empire. Wooten también integró el cartel de bandas que participaron en la última edición del festival de Coachella, en su caso como bajista de la formación liderada por la cantante Carly Rae Jepsen.

De la mano, la actriz y el compositor de 33 años pasearon por las calles de Nueva York Backgrid/The Grosby Group

En julio pasado, Wooten compartió una serie de imágenes de actuaciones que formaron parte de su tour junto a Jepsen, a las que Katie Holmes respondió con la frase: “¡Maravilloso!” y con emojis de corazones.

Atrás parecen haber quedado para la actriz los días de desencanto tras su ruptura amorosa del chef Emilio Vitolo. A mediados de 2020, se supo que el cocinero con el que mantenía una relación sentimental se había comprometido con la joven diseñadora Rachel Emmons. Quien era novio de la actriz había sellado su amor con Emmons, de 24 años, muy poco antes de trascender su nuevo romance con Holmes. Según contó una amiga de la joven a The Daily Mail, cuando se hizo público el nuevo vínculo, Vitolo cortó su relación con ella a través de un mensaje de texto. “Hasta que salió en la prensa, Rachel no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Es un tramposo y esta no es una historia con final feliz. Tenían planes de boda concretos, vivían juntos y ahora ella ha tenido que mudarse”, comentó la allegada.

Holmes conoció la popularidad dos décadas atrás, cuando apareció en la televisión como la vecina de la que se enamoraba el protagonista de la serie adolescente Dawson’s Creek. Algunas películas y unos años después, se hizo famosa por su papel en la vida real como la esposa de una de las últimas grandes estrellas de Hollywood, Tom Cruise. Entonces se alejó de las pantallas, pero no de las lentes de los paparazzi que, tras su divorcio, se dedicaron a perseguir a la actriz y a la hija de la pareja, Suri Cruise, por las calles de Nueva York.

Desde entonces, un halo de misterio ha rodeado a Holmes, quien también mantuvo un romance con Jamie Foxx. Después de su conflictiva separación de Cruise, la intérprete tuvo un largo romance con el protagonista de Django sin cadenas, que se mantuvo en un completo hermetismo debido a un supuesto contrato que había firmado ella, en el que se le habría solicitado que ningún hombre se acercara a su hija Suri, hasta 2017. La pareja finalmente posó junta en una alfombra roja en mayo de 2019. Sin embargo, pocos meses después, anunciaron su separación.

Hoy, la protagonista de Dawson’s Creek vuelve a poner fichas en una nueva relación y se muestra feliz junto a su nueva pareja.