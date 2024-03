Escuchar

La fascinación que causó la llegada de Suri Cruise al mundo fue el correlato perfecto de una relación que cautivó al público desde el comienzo: nadie esperaba en 2005 que Tom Cruise y Katie Holmes unieran sus caminos. Lo que vino después de esa conjunción fue digno de un guion cinematográfico, con dudas sobre la veracidad del romance, una hija que alcanzó fama mundial incluso antes de nacer, una boda de ensueño en un castillo italiano, la cienciología metiendo la cola y un final inesperado con un divorcio lleno de misterios.

Rodeada de ese halo de enigmas creció Suri Cruise . A poco de cumplir 18 años, alejada de su padre y con una carrera universitaria en el horizonte, repasamos algunos de los episodios poco conocidos de la historia de una de las grandes herederas de Hollywood.

Las dudas de la prensa y una coincidencia que causó confusión

Suri Cruise llegó al mundo el 18 de abril de 2006. Su nacimiento, esperado con ansias por el público, fue un absoluto misterio: durante varios meses no trascendió ni una sola imagen de la pequeña. La falta de una postal que confirmara su existencia comenzó a generar dudas . “¿Existe la hija de Tom Cruise?”, escribió un periodista del diario español El País. “El bebé invisible”, la bautizaron. La revista US Weekly fue más original: colocó un reloj en su portal que comenzó a registrar los días, las horas, los minutos y los segundos que habían transcurrido sin la foto de la pequeña.

El momento de la verdad llegó en octubre de ese mismo año: la cara de Suri apareció en la portada de Vanity Fair. “¿Alguien quería verme?”, tituló la revista, y publicó una serie de imágenes capturadas por la célebre fotógrafa Annie Leibovitz. El álbum familiar incluyó, además, una postal con Isabella y Connor, los hijos que el actor adoptó con su ex, Nicole Kidman. Mientras de forma oficial la pequeña Suri era presentada en sociedad, otra celebridad -curiosamente, enfrentada a Cruise- podía dar fe del nacimiento de la niña: Brooke Shields.

La tapa de Vanity Fair con Suri Cruise y sus padres AP

La protagonista de La laguna azul y su esposo, el productor y director de cine Chris Henchy también le dieron la bienvenida a su segunda hija, Grier Hammond Henchy, el 18 de abril de 2006 en el Hospital St. John de Santa Mónica. Fue la propia actriz y modelo quien, durante una aparición en Dirty Sexy Funny con Jenny McCarthy, reveló la divertida coincidencia.

“Llegué a mi habitación y todo era ultra secreto. Estaba anotada con un alias”, recordó, y agregó que tenían un auto de señuelo porque sabía que los habían estado siguiendo. Sin embargo, cuando se instaló en el cuarto, se asomó por la ventana y quedó impactada. “Vi helicópteros, cámaras de cine y móviles de noticias. ‘Esto es un escándalo’, pensé ¿Quién alertó a los medios? ¿No puedo simplemente tener un bebé?’” Al escuchar las quejas de Shields, una enfermera se acercó y, para tranquilizarla, le aclaró: “Cariño, no es para ti... son Katie y Tom”.

Katie Holmes, la pequeña Suri y Cruise, cuando aún eran una familia feliz EFE

Además de haber compartido tiempo de pequeña con Grier, Suri se codeó con otros “nepo babies” durante su infancia. En 2008, por ejemplo, Cruise y su familia fueron invitados a pasar el Día de Acción de Gracias a la casa de David y Victoria Beckham; allí, la niña compartió tiempo con los cuatro hijos del exjugador y la cantante. El National Enquirer llegó incluso a asegurar que Cruz había logrado cautivar a Suri: “Ella se ilumina cada vez que él está cerca”, publicó el diario.

La educación formal, el principio del fin

En 2011, Suri comenzó el preescolar en New Village Leadership Academy, una escuela privada ubicada en Calabasas, California, cuyos fundadores también pertenecían al selecto grupo de estrellas de Hollywood: Will Smith y Jada Pinkett-Smith. Si bien los rumores aseguraban que la institución tenía vínculos con la cienciología, la mujer del protagonista de Hombres de Negro lo negó de forma rotunda. En cambio, la agencia de noticias Europa Press publicó en aquel momento que el estudio de la niña se regía por las ideas del fundador de esa fe, L. Ron Hubbard. En la escuela a Suri le enseñaban a deshacerse de recuerdos pasados que bloquean el aprendizaje y el entendimiento, la obligaban a realizar una dieta especial que incluía días de ayuno y le explicaban que la humanidad es descendiente de los extraterrestres.

La última foto que se conoce del actor junto a su hija, en 2012 Archivo

Un año después del inicio escolar de la pequeña, espantada por los conceptos del culto de su marido y decidida a sacarla de ese mundo, Holmes no solo la cambió de colegio sino que, además, pidió el divorcio. Para continuar sus estudios, matriculó a la niña en Avenues The World School, una costosa escuela privada de Manhattan. En 2013, la escuela de Will Smith cerró sus puertas. Desde ese entonces, Suri dejó de ver a su papá y creció en Nueva York, donde siempre se la vio acompañada de su mamá y disfrutando de todo tipo de actividades: pasear a sus perros, comer afuera o hacer compras. Suri también es famosa por su adoración por la moda, pasión que la llevó a convertirse en una de las más jóvenes it girls.

La música, puerta de entrada

Suri Cruise, de 14 años, junto a su mamá, paseando por las calles de Nueva York luego de la pandemia GROSBY GROUP - LA NACION

La pasión por el arte se despertó en Suri a muy temprana edad. A los tres años, ya había empezado a tomar clases de tap y ballet. Algunos años después, ella misma le pidió al actor de Broadway Alex Brightman luego de verlo actuar en Escuela de Rock, el musical, que le enseñe a tocar la guitarra. El intento no prosperó. “Ella dijo que era ‘una persona muy agradable’, pero que no funcionó”, reveló una fuente a Page Six.

Suri creció rodeada de estímulos. “También trato de ser muy creativa con ella, porque sé que es una artista”, dijo Holmes en 2014 a la revista People. En el 2022, el apoyo incondicional de la actriz y la iniciativa de la adolescente dieron sus frutos: a los 16 años, Suri puso su voz para interpretar la canción “Blue Moon” en Alone Togheter, film que protagoniza su mamá. El cover se puede escuchar durante los créditos iniciales del largometraje. Esa no fue la primera vez que Suri colaboró en un proyecto de su madre. “De hecho, también cantó en Rare Objects”, confesó, orgullosa, Holmes.

Suri Cruise junto a un amigo en Nueva York Backgrid/The Grosby Group

Si bien Suri y Katie se mantuvieron siempre unidas, la pandemia logró un nivel de introspección que la propia actriz celebró. Ese tiempo de unión fue “el regalo más preciado”, explicó. Durante el encierro, además, confesó que le permitió a su hija verla en el rol de Joey Potter, el personaje que encarnó entre 1998 y el 2003 y que le dio fama mundial. “ Ella vio Dawson’s Creek, y fue extraño porque es una adolescente ”, reveló Homes en una nota a la revista Vogue. “ Fue durante la pandemia, nos reímos mucho ”, confesó.

A finales del año pasado, Suri se despegó de la tutela de Katie a nivel artístico y consiguió un papel importante en una obra escolar. Según Page Six, fue elegida para La familia Addams: un nuevo musical como Morticia Addams, un papel previamente inmortalizado por Carolyn Jones, Anjelica Huston, Daryl Hannah y Catherine Zeta-Jones. “Ella estuvo increíble”, dijo un asistente a la obra. Hoy, a pocos meses de cumplir los 18 años, la joven ya solicitó su ingreso a la universidad, aunque declinó de la ayuda de su padre. Para su futuro, la idea de Suri incluye acudir a una escuela de moda en Nueva York.

