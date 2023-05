Kevin Costner, a los abrazos con dos mujeres en Las Vegas, un día antes del pedido de divorcio de su esposa

escuchar

A comienzos de mayo, uno de los actores más reservados de Hollywood pasó a estar en el centro de los reflectores. Kevin Costner fue sorprendido por la noticia de que su esposa, Christine Baumgartner, con quien estuvo casado durante 18 años, le solicitaba el divorcio citando “diferencias irreconciliables”. El pedido, según fuentes cercanas al intérprete y director, lo habría dejado “solo y desconcertado” y, con el correr de los días, la prensa norteamericano comenzó a recoger más información sobre las causas de la súbita separación.

Por lo tanto, ahora cada paso que da el actor es mirado con lupa y, días atrás, la publicación The Daily Mail encontró una imagen de Costner abrazado a dos mujeres en el restaurante Milano de Las Vegas. En la postal, al actor de Yellowstone se lo veía sonriente, y también se percibía que todavía estaba usando su alianza. La foto en cuestión fue tomada un día antes del pedido de divorcio y en ella se encuentran la chef y dueña del restaurante, Laura Migliorini y la manager del lugar y socia, Laura Trent, quienes definieron como “placentera” la visita “de un actor tan extraordinario”.

Kevin Costner en Las Vegas, un día antes de ser sorprendido con los papeles de divorcio Instagram

A las pocas horas de cuando fue tomada esa fotografía, el actor recibió los papeles de divorcio. La inesperada decisión de la exmodelo agitó las aguas y abrió la puerta a los rumores. Sin embargo, ella se mantuvo en silencio, a diferencia de Costner, quien reaccionó a través de un comunicado enviado al portal TMZ. “Con gran tristeza han ocurrido circunstancias fuera de su control que han resultado en que el señor Costner tenga que participar en una acción de disolución del matrimonio”, confirmó el representante del actor. “Pedimos que se respete su privacidad, la de Baumgartner y la de sus hijos mientras atraviesan este momento difícil”, se agregó en el escrito.

Costner y Baumgartner tienen tres hijos en común y la exesposa del actor fue quien pidió la custodia compartida, que fue aceptada de manera inmediata. De esta forma, los trámites comenzaron a acelerarse en medio de un total hermetismo y a las pocas horas de los comunicados de rigor, un rumor comenzó a cobrar fuerza: que Costner se habría enterado que una mujer con la que trabaja en el set de la serie de Paramount+, y con quien habría tenido un affaire, estaría esperando un hijo suyo. La desmentida también llegó con premura. “No podría estar más lejos de la verdad”, se informó a TMZ. “No está claro quién inició el rumor o incluso quién supuestamente quedó embarazada de Costner, pero la historia es falsa”.

Christine Baumgartner le pidió el divorcio a su marido de 18 años citando "diferencias irreconciliables" Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

Con el correr del tiempo, se supo el motivo detrás del pedido de divorcio. Según le comentaron a la revista People, el actor de Yellowstone “sabía” que Christine era “infeliz” por sus constantes ausencias del hogar . “Christine quería que pasaran más tiempo en familia en la casa que tienen en Santa Bárbara, pero durante los rodajes Kevin no estaba mucho. Su ausencia fue muy dura para ella”, expresó la fuente. “Él está obsesionado desde el año pasado con las grabaciones de Horizon, y a ella eso no le gustaba. No quería que se embarque en otro proyecto”, añadió.

Kevin Costner recibió los papeles de divorció y confesó haberse sorprendido

“Kevin no ha estado mucho en su casa debido al trabajo, la popularidad de Yellowstone y el tiempo que le demandan sus otros proyectos. En los últimos años fue muy solicitado”, sumó otra fuente a la publicación. “Todo ese éxito probablemente le ha quitado la atención de su familia, mucho más de lo que pensaba. Como no parecía que esa situación fuera a cambiar, y probablemente podría empeorar, terminó causando tensiones en casa”.

Quién es Christine Baumgartner, la exmujer de Kevin Costner

Kevin Costner y Christine Baumgartner, en mejores épocas

La exmodelo conoció al director de Danza con lobos en 1998. “Intercambiamos números de teléfono y le pregunté si no le molestaba que la llamara en dos semanas, no me di cuenta de que eso podía resultar insultante”, le contó el actor a revista People. En septiembre de 2004 se casaron en el enorme rancho de la estrella de Hollywood ubicado en Aspen, Colorado y fueron formando su familia lejos de los flashes con los nacimientos de Cayden, Hayes y Grace, la hija menor.

Christine, nacida en California, siempre tuvo un bajo perfil, hasta que decidió abandonar el modelaje y abrir su propia empresa en 2004 junto a su mejor amiga, Tamara Muro, con quien lanzó una marca de carteras de diseños propios: Cat Bag Couture. “Muchas conocidas me dijeron que querían cierto modelo de cartera, así que empecé a crearlas por ellas y así nació todo”, reveló la mujer que solía estar al lado de su esposo en cada evento de Hollywood al que asistía.

Christine fue vista hace unos días sin su anillo de boda mientras almorzaba con una amiga, en Santa Bárbara, California Backgrid/The Grosby Group

En diálogo con The Denver Post, Christine también contó que en 2005 empezó a diseñar fundas para laptops y a expandir su empresa con el apoyo de su esposo. “Cuando ya tuve las muestras, decidí consultarle a Kevin y me dijo que eran hermosas, así que di el siguiente paso. Siempre me gustó la moda, el estilismo, así que el haber podido combinar eso con la confección de algo funcional fue perfecto”, añadió Baumgartner, quien se abrió paso en la industria de la moda con sus originales diseños, pero sin aceptar que su marido publicite su trabajo. Por el contrario, ella siempre hizo su propio camino.

