Kevsho, el chico tímido que soportó el bullying de sus compañeros, triunfó como youtuber y está cumpliendo el sueño de ser actor

Dice que estudiar teatro le cambió la vida, lo ayudó a dominar su timidez y a encontrar un camino que lo hace feliz. Nació hace 24 años en Mar del Plata, bajo el nombre de Kevin Robert y ganó fama como Kevsho, cuando sus videos en YouTube se viralizaron. Hoy es uno de los protagonistas de Entrelazados, la exitosa serie de Disney+ que ya tiene segunda temporada. El 9 de julio se presenta en el teatro Gran Rex en dos funciones, a las 16 y a las 19.30, junto a Caro Domenech y El Purre.

En diálogo con LA NACION, Kevsho cuenta sus inicios, el bullying que sufrió en la escuela secundaria, su mudanza a Buenos Aires y su regreso a YouTube, red en la que no genera contenidos desde hace nueve meses. “Si bien ya estuve en el Gran Rex hace unos años con la obra El círculo, esta vez es diferente porque Entrelazados es un show con música, canciones y baile. Estoy muy entusiasmado porque mi personaje, Félix, que no canta ni baila en la serie, va a cantar y bailar por primera vez. Es un espectáculo familiar, con viajes en el tiempo y hay muchas canciones de los 90 que van a ser conocidas para los padres y van a poder cantarlas con sus hijos . Va a estar muy divertido”, dice Kevsho, emocionado. De chico soñaba con ser actor y le pedía a su mamá que lo llevara a hacer castings para los programas de Cris Morena, como Chiquititas, Casi ángeles y Aliados, sus tres preferidos. “Le preguntaba si podíamos mudarnos a Buenos Aires si quedaba elegido y mi mamá se reía. Ahora estoy cumpliendo mi sueño. A los 15 años empecé a estudiar teatro y me cambió la vida”, asegura.

"A los 15 años empecé a estudiar teatro y me cambió la vida", reconoce Kevsho Santiago Cichero/AFV

-¿Por qué estudiar teatro te cambió la vida?

-Todavía soy tímido, pero lo era mucho más. Por eso empecé a tomar clases en el teatro Enrique Carreras. Mi timidez bajó muchísimo. Los psicólogos recomiendan hacer teatro porque sirve para soltarse, y realmente el teatro me cambió la vida, me ayudó mucho y me dio un grupo de amigos que sigo manteniendo.

-Cuando empezaste teatro ya tenías un nombre en YouTube...

-Mi primer intento fue a mis 13 años, pero quedó en el olvido. Dos años después empecé teatro y a los 16 me animé a subir videos, cuando ya estaba más suelto, más cómodo y no sentía tanta vergüenza. El teatro me dio muchas herramientas.

-¿Cómo se dio la posibilidad de mudarte a Buenos Aires?

-Ya cuando estaba en los dos últimos años del secundario pensaba en venir a estudiar teatro a Buenos Aires. Se veía complicado porque tenía 16 años y no trabajaba. Entonces empecé la formación básica para Artes en Mar del Plata, y a la par trabajaba en un McDonald’s. Al mismo tiempo subía videos a Yotube y si bien no veía plata todavía, me lo tomaba como un trabajo. Pero con tantas cosas, me saturé y decidí priorizar mi trabajo en la hamburguesería y en YouTube, y dejé de estudiar porque no me convencían las materias. Con más tiempo, me metí fuerte con los videos que empezaron a crecer y se virilizaron. Me llamaron para hacer una obra de teatro, El Círculo y me mudé a Buenos Aires. Ese fue el gran salto. Tenía 18 años todavía y era enero de 2017. Me mudé solo apenas llegué a la capital y todo era nuevo y muy grande para mí. Estrenamos la obra, nos fue muy bien, hicimos gira por el interior del país y por países limítrofes. Fue muy loco ese éxito. Y ya me quedé.

Kevsho en el Gran Rex, donde se presentará este sábado 9 de julio con Entrelazados Santiago Cichero/AFV

-¿Te costó adaptarte?

-Me adapté rápido porque los primeros meses ensayaba todos los días y se me hizo fácil. Mi trabajo en la hamburguesería me sirvió mucho y fue una gran escuela para poder valorar lo que me sucede ahora. Si bien no tenía una carga horaria grande, era muy heavy porque estaba en la caja, y la atención al público es bastante complicada. Estuve un año en la hamburguesería de la peatonal de Mar del Plata y en temporada fue intenso. Ya en Buenos Aires empecé a hacer castings, muchas publicidades, pequeños personajes en Nickelodeon y en Disney Channel, hasta que me convocaron para Entrelazados. A la par, no dejé de trabajar en redes sociales.

-¿Nunca dejaste de generar contenido en redes?

-No. Es un trabajo que requiere muchas horas, conocimientos en edición, en guion, aunque todo depende del contenido que generes. Hace nueve meses que no subo nada a YouTube porque no tengo tiempo, pero la idea es retomar. Es el tiempo que estuve más inactivo en el canal, porque cuando arranqué Entrelazados también paré cinco meses. Hace 8 años que estoy en YouTube y me encanta, pero tuve que correrme un poco porque planeo seguir con la actuación, me lleva tiempo y quiero más proyectos y desafíos. Preferí poner toda la energía ahí y no estar un poquito acá y otro allá porque terminás no haciendo nada bien; al menos es lo que me pasa. Ahora que terminé la segunda temporada de Entrelazados voy a volver a YouTube.

-¿Extrañás crear contenido para redes?

-¡Si! En el último tiempo estaba un poco agotado después de tantos años sin frenar. Venía haciendo videos de misterios, de casos de secuestros y asesinatos y había que investigar mucho. Yo seleccionaba los casos, investigaba y hacía todo, por eso me llevaba mucho tiempo. Pero vuelvo.

Una amiga del colegio lo llamaba Kevsho y ese terminó siendo su nombre artístico Santiago Cichero/AFV

-Alguna vez contaste que en la escuela secundaria sufriste bullying. ¿Qué recuerdos tenés de eso y cómo lo manejaste?

-Fui toda la primaria a una escuela pública y la secundaria a una privada. Con 12 años era muy tímido y nerd, me sentaba adelante, estudiaba mucho y no conectaba con el curso. Me sentí bastante dejado de lado, sinceramente. Usaba anteojos en ese entonces y después me pasé a los lentes de contacto, lo que me dio mucha confianza. Pero en ese momento, los anteojos me generaban más timidez. Me costaba relacionarme y el curso no ayudaba, pero ya en el segundo año me acomodé un poco más, empecé a usar lentes de contacto y me sentí con mas confianza. El problema volvió con el curso de chicos más grandes, cuando arranqué con los videos de reseñas de libros. Fui el blanco de las burlas del último curso del colegio. Me llevaron a un programa de televisión de Mar del Palta, todos se enteraron y empezaron a bardearme en Twitter. Mis compañeros me defendían y en la escuela nos juntaron a los dos cursos, para hablar. Y yo en el medio, siendo el centro de atención. Por suerte ya había empezado teatro y tenía más trabajada la confianza y la autoestima, y seguí dedicándome a lo mío.

-Si viajaras al futuro, ¿cómo te verías en veinte años?

-¡Qué difícil! Apunto a seguir actuando. Me gustaría seguir por ese camino que voy haciendo.

-¿Quién eligió tu apodo?

-Cuando empecé en YouTube no quería poner mi nombre completo, nunca me gustó mucho mi apellido. Una amiga del colegio me llamaba Kevsho y cuando pensé en un apellido artístico, decidí que fuera ese apodo. Nunca esperé que fuera el nombre que iba a usar para siempre, pero ya es como una marca registrada.