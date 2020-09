Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de septiembre de 2020 • 00:02

Cuando Kim Basinger descubrió su amor por la actuación tenía 17 años. Se presentó en el escenario de la escuela secundaria y se dio cuenta que allí, bajo los reflectores, era donde pertenecía. Sin embargo, quien se convertiría en una femme fatale en varios largometrajes -desde 9 semanas y media a Los Ángeles al desnudo- por entonces era una joven a la que, por más pasión que tuviera por interpretar diversos papeles, su timidez le jugaba una mala pasada.

De hecho, sus padres llegaron a preocuparse por su salud. Sin embargo, Kim solo necesitaba romper el cascarón, y lo hizo delante de sus compañeros cantando "Wouldn't It Be Lovely" de Mi bella dama. Angelada, magnética, con un look muy old Hollywood: todo eso era, fue, y sigue siendo, a sus 66 años, la actriz que pasó de Batman a 50 sombras más oscuras sin tener prejuicios.

Su carrera comenzó primero como modelo, en 1971, cuando se trasladó de su Georgia natal a Nueva York. Sus agentes de ese momento coinciden siempre en un mismo punto al hablar de ella: Kim era una mujer muy ingenua para la gran ciudad, y todavía conservaba esa naturaleza retraída. Cuando advirtió que el modelaje ya había cumplido un ciclo, comenzó a estudiar actuación motivada por su primera pareja y colega, Dale Robinette, con quien tuvo una breve relación.

La actriz tuvo romances con músicos como Prince, y según fuertes versiones, con el rapero Eminem

De esta forma, Basinger empezó a ir a diversos castings y a perder el miedo. En 1973 tomó una decisión impensada: rechazó un papel en la serie Los ángeles de Charlie -solo estuvo en un episodio- para protagonizar la película Katie: Portrait of a Centerfold, un film sobre una reina de la belleza. El cambio fue el correcto: la gran presencia de la actriz la condujo a su próximo rol, el de Jodie en Hard Country. En el rodaje, conoció a su primer marido, el maquillador Ron Snyder-Britton -hijo del reconocido maquillador de Marilyn Monroe, Allan "Whitey" Snyder- con quien vivió una de las etapas más tumultuosas de su vida.

Un problema de salud y un matrimonio en ruinas

Kim, a mediados de los 80, cuando despuntaba en Hollywood y estaba casada con el maquillador Ron Snyder-Britton

El 12 de octubre de 1980, Basinger y Snyder-Britton se casaron y la relación parecía ir sobre ruedas, hasta que Kim fue diagnosticada con agorafobia y no pudo salir de su casa por seis meses. Si bien su esposo la acompañó en ese duro momento, lo cierto es que un supuesto affaire de la actriz con Richard Gere en el rodaje de Sin piedad habría desencadenado el divorcio, que llegó en la Navidad de 1989. El propio Snyder-Britton ventiló el idilio en sus memorias, Longer Than Forever, nueve años después del divorcio.

Simplemente abandoné a mi esposo, lo dejé de lado por completo en el plano emocional Kim Basinger sobre su primer matrimonio

"A los 27 años empecé a tener ataques de pánico, me agarraban de repente cuando salía a hacer compras", declaró Basinger en una de las pocas entrevistas personales que ha dado. "Y por eso no podía salir de mi casa", recordó sobre ese momento de su vida en el que, después de su divorcio, se sentía perdida.

"Todos piensan que por las portadas de revista o por cierta sensualidad que proyecto, eso es lo que me define, pero no: siempre finjo serlo", reveló, aclarando que es una persona extremadamente tímida. Asimismo, confesó que en el último año de su primer matrimonio, cuando ella saltó a la fama con el thriller erótico 9 semanas y media, eludió la vida matrimonial. "Simplemente abandoné a mi esposo, lo dejé de lado por completo en el plano emocional", manifestó con sinceridad al tiempo que se estrenaba Batman y había otro proyecto en carpeta que cambiaría el curso de su vida: la comedia de Jerry Rees, Esa rubia debilidad.

Alec Baldwin: un vínculo que comenzó mal y terminó peor

Alec Baldwin y Kim Basinger se conocieron a comienzos de los 90 en el rodaje de Esa rubia debilidad

Antes de comenzar el rodaje del film donde Baldwin era coprotagonista, se organizó un encuentro entre él y Basinger en un conocido restaurante de Los Ángeles. Según contó la actriz, lejos de respetar lo protocolar dado que nunca se habían visto, el actor hizo lo opuesto. "Entró al lugar, me besó, y me preguntó si quería tener hijos". La actitud de Baldwin sorprendió a Basinger, pero no la tomó como una ofensa. Por el contrario: se enamoró de él al instante y se fueron a vivir juntos. "Alec tiene un corazón enorme, nunca conocí a alguien así", declaraba entonces, pero sumando una frase que ahora se interpreta como un presagio. "Tiene un carácter bastante fuerte, se enoja mucho", expresaba. El 19 de agosto de 1993, dos años después del estreno de Esa rubia debilidad, se casaban.

La tumultosa relación de la pareja fue registrada en el libro del actor, A Promise to Ourselves: A Journey Through Fatherhood and Divorce

Tras años de rumores de crisis, en una entrevista de 2001 concedida a la revista People, el padre de Kim rompió el silencio para contar que su hija seguía plenamente enamorada de Baldwin, con quien fue madre de una hija, Ireland, en 1995. De todos modos, de esa charla inusitada, se desprendió una fuerte declaración de Donald Basinger. "Lo quiero a Alec, es muy generoso, pero tiene algo con lo que lucha: su furia. Alec tiene la clase de furia que lo lleva a buscar algo que sabe que va a lastimar alguien y lo emplea. Con Kim sucedió eso: abusó de su ira con ella al mencionarle episodios del pasado que le dolían mucho", contó Donald.

Basinger con su Oscar, ganado en 1998 por Los Ángeles al desnudo; Baldwin estuvo allí para acompañarla

Lo cierto es que, por más que se mostraran como la pareja perfecta en diversos eventos -como cuando en 1998 Kim ganó el Oscar a mejor actriz de reparto por Los ángeles al desnudo-, el matrimonio había comenzado con el pie izquierdo cuando trascendió una supuesta llamada que Baldwin le habría realizado a un amigo poco antes de casarse, en el que se quejaba de la personalidad de Kim. "Me vuelve loco, y encima me voy a casar con ella", habría manifestado. Dos años después de haber sido vistos abrazados en los Oscar, la pareja se separaba y la guerra empezaba. La custodia por su hija se convirtió en un proceso arduo y muy duro para Basinger, quien se divorció de Baldwin dos años después de la ruptura.

Fiel a su estilo, la actriz nunca habló demasiado de ese momento de su vida, pero sí lo hizo el actor. "Esa época la tengo borrada, de 2000 a 2006 con los litigios, no puedo ni decir qué hice con mi carrera entonces, fue tan doloroso que me sentí al borde del precipicio", contó, y declaró que luchó por ver a su hija, mientras que Kim quería la custodia total.

"Ahora estamos bien, la vida sigue, pero el divorcio no solo fue feo sino que también fue público", reveló la actriz, y agregó: "Terminé criando a Ireland de una manera poco convencional. Solo quería que ella fuese libre. Si quería traer amigos a casa y escribir las paredes con lapicera, eso estaba bien para mí. Quería que su niñez estuviese llena de amor, luz, animales y amigos", expresó en diálogo con The Edit.

Kim Basinger y Alec Baldwin se casaron en 1993 y se divorciaron en 2002; tienen una hija en común, Ireland

Con el diario de lunes, podría decirse que Basinger y Baldwin no iban a permanecer juntos eternamente. Varios amigos declararon después del divorcio que ese vínculo estaba destinado a romperse, y el carácter del actor fue un factor clave. En 2007 se filtró un audio en el que se lo escuchaba decirle a su hija que era "una cerdita grosera y desconsiderada". El mensaje, que años después fue minimizado por la propia Ireland, fue parte de la guerra legal por la custodia de la entonces niña, guerra que finalizó con el acuerdo de la custodia compartida, tras seis años de idas y vueltas y un costo millonario.

Prince y Eminem, los músicos que conquistaron su corazón

Eminem y Kim Basinger en 8 Mile

Video

Luego de separarse de su primer marido y antes de conocer a Baldwin, Basinger tuvo una breve relación con Prince, a quien conoció luego de que el artista compusiera canciones para Batman de Tim Burton, donde ella personificaba a Vicki Vale. A pesar de que Kim tampoco habló por entonces sobre el tópico, se la vio dejando parcialmente el mundo hollywoodense para instalarse en Minneapolis con él.

El portal Page Six informó que la familia de la actriz cuestionó el vínculo, al declarar que sentían que su hija estaba "bajo una suerte de hechizo que no la dejaba proceder con claridad"; de hecho, trascendió que un día irrumpieron en la mansión del músico y se la llevaron. Los rumores de un presunto disco que habrían grabado juntos, titulado Hollywood Affair, quedaron en eso: rumores. Nunca terminó de confirmarse la veracidad de esa fusión musical.

Por otro lado, cuando se divorció de Baldwin, Kim tuvo un pequeño gran papel en 8 Mile: calle de las ilusiones, donde interpretaba a la madre del rapero Jimmy, suerte de alter ego de Eminem. Pese a que él mismo lo negó, por entonces MTV indagó y comunicó que la química entre el cantante y la actriz en el set fue tal que se trasladó fuera del mismo. Nuevamente, Basinger optó por el silencio.

Mitch Stone: el hombre junto a quien decidió alejarse de Hollywood

Kim Basinger está actualmente en pareja, desde hace seis años con el estilista Mitch Stone

En 2014, la actriz conoció al estilista Mitch Stone e inmediatamente comenzaron una relación que sigue hasta el día de hoy. A contramano de su vínculo con Baldwin, ahora Basinger no busca estar en el centro de los reflectores, como si en cierto punto volviera a ser esa joven de 17 años que tenía pánico escénico y se retraía del mundo.

Trailer de Cincuenta sombras más oscuras, el último film de Kim Basinger hasta la fecha

Video

"Siento que estoy en otra etapa, más realista, ahora busco en una persona bondad y humor, cuando en el pasado prestaba atención a otras cosas", confesó la actriz cuya última actuación en cine fue con el papel de Elena Lincoln en 50 sombras más oscuras, hace tres años. En una entrevista con Georgia Todaycuando se estrenó el film, Kim explicó el motivo de su "desaparición de Hollywood" y de la preservación de su relación. "Ahora disfruto de estar tranquila, me encanta vivir en California pero solo cuando disfruto de la playa, de leer, de escuchar música, y de hacer surf, que me encanta", compartió.

Además de alejarse de la industria, Basinger comenzó a pasar más tiempo en su casa con su pareja, y desarrolló una nueva pasión: la escritura. Como consecuencia, concibió una saga de libros infantiles, pero todavía no confirmó si quiere verla publicada. Para ella, todo se reduce a disfrutar de la cotidianidad con Stone, a valorar los pequeños placeres de la vida, y a luchar por los derechos de los animales, única razón que la conduce a mostrarse en público.

"Nunca me sentí una chica de red carpet y ahora estoy viviendo el presente", le contó a The Daily Mail,recordándonos así la frase emitida al comienzo de su carrera: "Podrán verme como una femme fatale, pero siempre finjo serlo".