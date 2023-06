Kim Cattrall cambió de opinión y dijo que ahora está abierta a una práctica que siempre rechazó

escuchar

Durante estos últimos días, Kim Cattrall estuvo en boca de todos los fans de Sex and the City. La actriz que en esa serie interpretó a Samantha Jones volverá a retomar ese papel en la segunda temporada de And Just Like That. Por ese motivo, Cattrall está dando numerosas entrevistas sobre ese esperado regreso, y en una de esas notas, ella sorprendió al revelar un cambio de postura con respecto a las intervenciones estéticas.

En una nota con el Sunday Times, la actriz reveló que ya no está más cerrada a la idea de someterse a una cirugía estética, y detalló: “Estoy en mis sesenta, y estoy dedicada a pelear contra el paso del tiempo de la forma que sea. Porque ahora hay muchas alternativas, tratamientos que estimulan a tu cuerpo para darle batalla al envejecimiento. Hay botox, y muchas cosas diferentes que podés investigar y ver si son realmente para vos”. Claro que la intérprete aseguró que para estos procesos, es clave contar “con el cirujano indicado”, y agregó: “No puedo dejar de enfatizar esto. ¡Vos querés verte como sos!”.

En otro tramo de la misma entrevista, la actriz aseguró que si encuentra una alternativa que la convenza, ya sea una intervención o algún tipo de tratamiento, no dudará en probar sus resultados, y agregó: “No es una cuestión de vanidad. Yo interpreto una clase de mujer que luce justamente, como cierta clase de mujer, y profesionalmente estoy intentando encontrar eso”.

Estas declaraciones representan un brutal cambio de opinión para la actriz, que en numerosas oportunidades se había manifestado en contra de las cirugías estéticas. En 2012 por ejemplo, aseguró que muchas revistas se refieren al envejecimiento de las mujeres como si fuera una enfermedad, y remató exclamando que jamás “se obsesionaría con la cirugía estética”. “No quiero convertirme en un montón de plástico”, exclamó. En otra oportunidad, ella opinó que “una frente sin arrugas, no indica que allí haya una vida vivida”.

La vuelta a Sex and the City

Los fans de Sex and the City se sorprendieron cuando el pasado jueves se difundió la noticia de que Kim Cattrall se sumaría a la segunda temporada de And Just Like That, la secuela de la ficción que sigue la vida de cuatro amigas en la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, a pesar de la alegría que generó entre los seguidores de la serie saber que Cattrall aparecerá interpretando a Samantha Jones en el último capítulo de la próxima entrega, RadarOnline confirmó que su participación será a solas y que no grabó con ninguna de las protagonistas, entre ellas su rival, Sarah Jessica Parker.

“Este cameo es un gran impulso publicitario para And Just Like That, pero no sirvió para cerrar ninguna herida abierta entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall”, dijo una persona cercana a la producción, que también confirmó que Cattrall grabó su toma en Nueva York el 22 de marzo. La escena se centra en el personaje de Samantha, sentada solo en el asiento de atrás de un auto mientras mantiene una conversación telefónica con Carrie Bradshaw, el papel que interpreta Parker. La estrella tampoco se cruzó con Cynthia Nixon (Miranda) y Kristin Davis (Charlotte).

Decididos a mantener la sorpresa de su regreso hasta último momento, los guionistas y productores no dejaron ningún rastro documental de la escena. El nombre de la actriz no aparecía en las hojas de llamada del elenco y muchas de las personas del equipo de grabación se enteraron ese mismo día de la escena que iban a grabar, para evitar filtraciones.

Cattrall decidió no ser parte de la secuela de Sex and the City debido a su mala relación con Parker, la cual expuso públicamente en los últimos años llamándola “hipócrita y mentirosa” en las redes sociales. “Pasé todos los límites al interpretar a Samantha Jones porque me encantaba Sex and the City. La serie fue para mí una bendición en muchos sentidos, pero después de la segunda película sentí que ya había tenido suficiente”, dijo la actriz durante una entrevista con The Guardian en agosto de 2019.

El estreno de la segunda temporada de And Just Like That está previsto para el 22 de junio y se podrá ver en HBO Max

