La abultada cifra que cobró Jenna Ortega por su papel en Merlina

escuchar

El nombre de Jenna Ortega está dando la vuelta al mundo tras el exitoso estreno en Netflix de Merlina, la serie dirigida por Tim Burton que sigue los pasos de la hija adolescente de la familia Addams. La fama y la proyección internacional de la actriz de 20 años se ha disparado desde entonces, a pesar de que ya tenía una carrera iniciada a sus espaldas, al mismo tiempo que su fortuna se ha visto considerablemente incrementada.

Algunos medios norteamericanos han informado acerca de la suma de dinero que embolsó Ortega, tras el éxito de la serie. Según los datos, de los que se hacen eco varias publicaciones como la revista Forbes, se estima que la joven alcanzaría ya un patrimonio de unos 3,5 millones de dólares por su trabajo en Merlina y otras producciones anteriores.

Cabe señalar que esta millonaria cantidad se deriva de varias de sus interpretaciones en pantalla, siendo algunas de las más emblemáticas las que han tenido lugar en producciones como Jane the Virgin, Iron Man 3 o Scream.

También se ha asegurado en medios como la revista Cosmopolitan que la artista recibió 35 mil dólares por cada episodio de Merlina. Como toda la realización se compone de un total de ocho capítulos, el cálculo muestra que sus ingresos aumentaron al menos también otros 280 mil dólares a mayores.

Jenna-Marie Ortega comenzó su carrera como actriz infantil gracias al papel de la niña Jane Villanueva en la serie de comedia dramática Jane the Virgin y logró crecer como intérprete continuando con su participación en la serie de Disney Channel, Stuck in the Middle, en la que interpreta al personaje de Harley Diaz.

Otros de sus reconocidos papeles principales incluyen su interpretación de Ellie Alves en la segunda temporada de la serie Tú. Además, en 2021 fue una de las protagonistas de la película familiar Yes Day, producción de Netflix.

De padres con ascendencia mexicana-puertorriqueña, Jenna fue la cuarta de seis hijos en un barrio mexicano de La Quinta, California, en el Valle de Coachella. Desde muy pequeña la actuación fue su pasión y los comerciales de televisión fueron esa primera puerta que le abrió el paso en el mundo de las cámaras y estudios.

Desde una edad muy temprana en su infancia, solo deseaba ser actriz y en el camino hacia su estrellato, su madre fue una de las mejores cómplices . A los 9 años, gracias a un video que su mamá publicó en Facebook, fue descubierta por un director de casting . Así, en menos de un año, Ortega consiguió su primer papel en televisión, en la breve comedia Rob, con Rob Schneider.

Los oscuros encantos de Merlina Addams

Jenna Ortega como Merlina

Con el éxito de Merlina, la actriz centennial indudablemente está triunfando como la nueva reina de las scream queens de esta época y poco a poco asegura su lugar como ícono de la generación Z. Con el característico atuendo de Merlina Addams -incluyendo las trenzas y el vestido negro sobre una blusa blanca, la actriz ya se convirtió en la favorita de muchos.

“ Ahora me inclino hacia todo lo que genere repulsión o miedo, hacia todo lo que incomode a la audiencia ”, reveló la propia Ortega en diálogo con LA NACIÓN recientemente en una entrevista vía Zoom en plena promoción de su flamante protagónico en la serie.

Jenna Ortega junto a Luis Guzmán y Catherine Zeta-Jones, quienes encarnan a sus progenitores en el universo de la familia Addams

La atención en esta entrega creada por Tim Burton está completamente enfocada en la hija de la familia Addams. La serie para jóvenes adultos sigue a Merlina mientras estudia en la espeluznante Academia Nevermore, mientras se da cuenta de que tiene habilidades psíquicas e intenta aprender a manejarlas. La malhumorada y traviesa adolescente también tendrá como misión salvar al pueblo de una monstruosa matanza mientras intenta desentrañar el misterio en el que se vieron envueltos sus padres 25 años antes.

LA NACION

Temas Netflix