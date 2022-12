Murió Vivienne Westwood, la diseñadora y activista inglesa que fue clave dentro del movimiento punk

escuchar

La diseñadora y activista inglesa Vivienne Westwood falleció este jueves a los 81 años. Reconocida mundialmente por su estilo disruptivo e innovador, fue una figura fundamental dentro de la iconografía del movimiento punk.

“Vivienne Westwood murió hoy, en paz y rodeada por su familia, en Clapham, al sur de Londres. Vivienne continuaba haciendo las cosas que amaba, incluso hasta el último momento. Continuó diseñando, trabajando en su arte, escribiendo su libro, y cambiando el mundo para tener un mejor lugar”, publicaron en la cuenta oficial de Instagram de la marca. “Llevó una vida maravillosa. Su innovación y su impacto durante los últimos 60 años serán inmensos y continuarán en el futuro”, aseguraron.

“Vivienne se consideraba a sí misma una taoísta. Escribió: ‘El sistema espiritual Tao. Nunca fue más necesario el Tao que hoy. El Tao te brinda un sentimiento de que pertenecés al cosmos y le da un sentido a tu vida, le da un sentido de identidad y de fortaleza para saber que estás viviendo la vida la que podés vivir y, por eso, la que deberías estar viviendo: hacé completo uso de tu carácter y de tu vida en la Tierra’”, compartieron para definir su vida y su pensamiento.

Por último, la despidieron y aseguraron que “el mundo necesita más personas como Vivienne para hacer un cambio para mejor”.

Por su parte, su marido y socio creativo Andreas Kronthaler, la despidió con estas palabras: “Seguiré con Vivienne en mi corazón. Hemos estado trabajando hasta el final y ella me ha dado muchas cosas para seguir adelante. Gracias, cariño”.

Una artista disruptiva

Vivienne Isabel Swire (ese era su nombre real) estudió en el Harrow School of Art y el Trent Park College y dio clases en una escuela primaria del norte de Londres. Se casó con Derek Westwood (de quien tomó su apellido para años después iniciar una carrera que la llevó a la fama). Juntos tuvieron un hijo, Ben, pero al poco tiempo Derek y Vivienne siguieron caminos diferentes. La diseñadora se unió pronto a Malcolm McLaren, quien luego se convertiría en el mánager de los Sex Pistols. La pareja tuvo un hijo, Joseph, e inauguró en 1971, el local de ropa Let it Rock (luego conocido como SEX) que fue la primera y modesta vidriera donde comenzó a exponer sus diseños.

Malcom McLaren y Vivienne Westwood en su tienda Let It Rock David Parkinson

Había un gesto disruptivo en esos diseños que encontraron en el punk a sus mejores aliados. Y si bien no fue pionera en imponer ciertos elementos, supo combinarlos en esa anti-elegancia (entendido esto solo como una provocación al refinamiento y la sutileza), que terminó siendo parte de un estilo que trascendió épocas e incluso generaciones. Se puede ver un proceso de continuidad en su trabajo, desde su germen en aquellos años del surgimiento del punk británico, hasta tomar una estética mucho más glam en sus diseños de la década del 80, para desembocar, ya convertida en una importante factoría de la moda, en la estética de la película Cruella, donde, sin duda, hay vestuarios que fueron inspirados en sus creaciones.

De las remeras cortadas, el maquillaje desalineado y el cabello en forma de crestas a los miriñaques y los amplios volados al estilo de la Europa aristocrática del siglo XVIII, Westwood trazó para sí misma un amplio abanico de posibilidades. Hasta tuvo mucho que decir cuando se metió con el tartán (el famoso “cuadrillé” escocés) y cuando se puso al diseñar el traje de novia color champán que Sarah Jessica Parker lució en Sex and the city. Habrá allí material suficiente para quienes quieran buscar una serie de pistas que terminarán siendo los conectores de estas diferentes épocas. Su impronta, provocativa e iconoclasta, fue en definitiva, el principal motor de su inventiva.

Vivienne Westwood en la Semana de la Moda de Milán, en 2013 Luca Bruno - AP

En una edición de 2012 de la revista Interview se publicó una entrevista donde Westwood aportó una serie de reflexiones sobre la vida, sus raíces punk, su estilo en constante evolución y el afán de envejecer con estilo. “Siempre diseño para un universo paralelo; un mundo que no existe. Ya sabés, uno que es así como este pero mejor”, señaló. “Eso es lo que soy. Cogito ergo sum: pienso, luego existo. Mi continuidad a través de todas las diferentes vidas que he llevado, porque todo cambia, tu perspectiva es muy diferente todo el tiempo. Quiero decir, ¿quién hubiera pensado en el cambio climático en los años 50? (...). Me doy cuenta de que si me hubiera quedado en el norte de Inglaterra, si mis padres no se hubieran mudado al sur de Inglaterra, podría haber sido maestro de escuela. A veces pienso que sería muy bueno vivir una vida ordinaria, leer libros y ver amigos, porque no tengo mucho tiempo para eso. También me doy cuenta de lo fácil que hubiera sido no llevar esta vida. Pero siempre he gravitado hacia situaciones en las que voy a aprender”.

