“Que el dolor de la pérdida se convierta en buenos recuerdos”: el sentido mensaje de Xuxa para la viuda de Pelé y sus hijos

Este jueves, personalidades de todas las disciplinas y de distintas partes del planeta se volcaron a las redes para despedir a una de las grandes leyendas del fútbol: Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé. El deportista falleció a los 82 años luego de una larga batalla contra el cáncer. Por la noche, Xuxa se sumó a la ola de homenajes con un sentido texto dedicado a su exnovio y a sus deudos.

Pelé y Xuxa

La animadora infantil y el futbolista comenzaron su romance un tiempo antes de ella se convirtiera en la reina de los bajitos. Tenía apenas 17 años y una incipiente carrera como modelo y actriz. Él tenía 39, acababa de divorciarse de Rosemeri Cholbi, su primera esposa, y era padre de tres hijos: Kelly, Cristina, Edinho y Jennifer.

Se conocieron en una producción de fotos y según coincidieron en varias entrevistas, el flechazo fue inmediato. Esa misma noche, Pelé le pidió permiso al padre de Xuxa para invitarla a cenar. El hombre pensó que se trataba de una broma, pero terminó accediendo. “Cuando lo conocí, yo creía que él era único”, recordó Xuxa en el ciclo Programa da Sabrina. “ Pensé que sería un amor para toda la vida. Fue entre mis 17 y mis 23 años cuando me enamoré de él y no puedo decir que haya sido una persona que no amé y que no fue importante ”, añadió la artista. Por supuesto que la relación entre el astro del fútbol y la bella modelo se convirtió en el tema más comentado en las revistas del corazón, con la diferencia de edad como eje central.

Pelé y Xuxa

A pesar de que luego de cortar siempre se han mostrado amigables el uno con el otro, Xuxa nunca tuvo reparos en explicar por qué, según su mirada, el vínculo no prosperó: “ Era una relación abierta, pero abierta solo para él ”. Sin embargo, siempre dejó en claro que durante todo este tiempo mantuvieron una muy buena amistad.

Luego de terminado su romance con Xuxa, Pelé rearmó su vida. Se casó primero con Assiria Lemos y luego con Marcia Aoki, la mujer con la que compartió hasta el último día de su vida. Además de los tres hijos que tuvo con su primera esposa, Pelé descubrió que tenía otros hijos, producto de sus incontables aventuras.

Pelé y Xuxa, en 1983 RALPH GATTI - AFP

A su última esposa y todos los familiares del futbolista, Xuxa dedicó este jueves un emotivo mensaje. “ Marcia, Kelly, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste y otros hijos del corazón, nietos, sobrinos, Lucia... Y todos los que han estado del lado de Dico, mi abrazo afectuoso ”, escribió la diva brasileña en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía que muestra a varias manos entrelazadas sobre las del futbolista.

Y continuó: “ Y que el dolor de la pérdida se convierta en buenos recuerdos para que el duelo sea menos pesado. Márcia, que Dios te dé la templanza que necesitas ”.

La animadora infantil no fue la única personalidad del mundo del espectáculo brasileño que despidió al ídolo del fútbol. Caetano Veloso también recurrió a su cuenta de Instagram y escribió: “Día triste para Brasil. Pelé nos dejó hoy. En su libro escribió sobre la canción ‘Love Love Love’, la cual escribí inspirada en sus palabras: ‘Di un discurso en la cancha y terminé pronunciando estas palabras en inglés: ¡Amor! ¡Amar! ¡Amar!¡Amar! ¡Amar! ¡Amar! Posteriormente, Caetano Veloso escribió una canción inspirada en ese momento, en la que se encuentra este estribillo: ‘Y Pelé dijo amor, amor, amor’. De todas las canciones inspiradas en mí, creo que esta es la que más me conmueve’”.

Daniela Mercury, a su vez, compartió un video en el que repasa varias anécdotas junto al deportista y en otro posteo le dedicó unas sentidas palabras: “Era un artista, un genio del fútbol. Bailó, desfiló, regateó, decoró y goleó en la cancha y hasta cantó muy bien. Que su talento siempre nos siga inspirando. Fue un honor y una alegría conocerlo en persona. Se fue el Rey Pelé, nuestro Dios del fútbol y símbolo de Brasil. ¡Majestad, vaya en paz!”.

