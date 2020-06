La actividad favorita de Jujuy Jiménez en su flamante departamento

Sofía "Jujuy" Jiménez se refirió a su relación con Del Potro y a su vida en soledad en el departamento que compró pero que casi no había habitado Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de junio de 2020 • 17:30

Sofía "Jujuy" Jiménez empezó la cuarentena en pareja con Juan Martín Del Potro pero, en mayo, contó que se habían separado , luego de un año y medio de relación. "Fue emocionalmente muy movilizador. Es triste separarte de alguien que querés. Pero lo peor fue el momento en que nos tocó, en pandemia. Al principio pensamos que nos iba a venir bien tomar distancia pero nunca imaginamos que iba a ser por tanto tiempo", contó la conductora en Cortá por Lozano , que cada tarde conduce Verónica Lozano por Telefe.

"Jujuy", que intenta ver siempre el vaso medio lleno, aseguró: "para sacarle algo positivo a todo esto me paso el día redecorando mi departamento. Lo compré en el 2018 y casi no lo había estrenado. Ahora vivo sola por primera vez, porque toda mi familia está en Jujuy. Y es una nueva aventura. Trato de ponerle onda y creo que es un momento muy revelador para mí. Hago mucho coaching, yoga, medito. Me gustan las terapias alternativas".

Tamara Pettinato, panelista del programa, le preguntó si realmente estuvo enamorada del tenista. "Entiendo que la gente busque discordia y corazones rotos. Es obvio que estuve enamorada porque si no no me pongo de novia. Fue un amor lindo y verdadero que pronto pasó por una situación difícil. Nos queremos pero no nos estábamos escuchando. Estábamos en distinta sintonía. Lo sano era tomar una distancia pero no imaginamos que nos iba a tocar una pandemia en el medio. Una separación no tiene que ser caótica. Yo quiero ser honesta con lo que nos pasa, y buscar lo mejor porque miro la vida de ese modo. Había que hacerse cargo de lo que nos pasaba. Y me permití transitar los momentos de tristeza y transformarla".