Sofía "Jujuy" Jiménez sobre su relación con Juan Martín Del Potro: "No sabemos que va a pasar" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de junio de 2020 • 01:56

A principios de mayo, Sofía "Jujuy" Jiménez confirmó que su relación con Juan Martín Del Potro había llegado a su fin . A pesar de que el noviazgo terminó, ella habla con mucho amor de su ex y no tiene problema de responder las preguntas que le hacen sobre él. Invitada a PH: Podemos Hablar , la modelo relató como vivió los primeros viajes junto al tenista, cómo se dio cuenta de la fama de su novio y reveló si hay posibilidad de reconciliación.

"Yo reconozco que tengo mi burbuja, y si bien estoy al tanto de las cosas, el tenis no era algo que a mí me importara. Obvio que cuando lo conocí me llamó la atención porque es alto y tiene mucha presencia, también sabía que jugaba al tenis, pero no tenía noción de que era tan groso", contó cuando Andy Kusnetzoff pidió que den un paso al frente aquellos que habían recorrido muchos kilómetros por amor.

Sofía relató que el primer viaje que hizo con el tenista fue a Italia. "No estábamos de novios en ese momento, pero él me invitó a Roma. En ese viaje puntual tomé noción de con quien salía", confesó entre risas. "Nosotros veníamos charlando desde hace meses, nos conocimos en noviembre y esto fue en mayo, si bien era una relación real todavía no habíamos formalizado".

"Me acuerdo de un partido que tenía que jugar con Novak Djokovic, que yo sabía que era el número uno. Estaba ahí alentando y tenía muchos nervios, además viste que no se dice mucho durante el juego, es todo en silencio y solo gritás cuando hace punto. Lo gracioso es que yo estaba en la cancha sola, mirandolo en un estadio gigante y lleno de gente, sentada al lado de una parejita de italianos. Empiezan a jugar, gana el primer set, pasa al segundo y ahí ya me hice lío", reveló.

Sin mucho conocimiento sobre el juego, Jujuy no entendía muy bien que era lo que pasaba en la cancha. "Pensé que había terminado el partido, entonces me levanto queriendo buscarlo con la mirada y de repente todos empiezan a gritar, 'Vamos Delpo', en inglés. Todo el estadio gritaba el nombre de Juan, en Italia, era muy loco. La gente que estaba al lado mío me dijo que el partido no había terminado, que continuaba, así que me volví a sentar".

"Fue un partidazo tremendo, de no se cuantas horas. Yo decía... '¿Por qué nadie me avisó que se sufre tanto viendo tenis?'", agregó entre risas. "Durante esos días solo pensaba que ojalá le vaya bien, porque sino no me iba a ver nunca más. El equipo por suerte estaba contento porque había ganado hasta dos partidos en un mismo día".

Crédito: Instagram

La modelo también habló sobre como es el estado actual de la relación . "Estamos separados, pero estamos bien. Hoy la realidad es esta, estamos en distinta sintonía, y no se si fue por la pandemia", explicó. "Lo adoro a Juan, lo quiero un montón... nos queremos mucho", afirmó antes de revelar que durante el tiempo que estuvieron juntos, el tenista la acompañaba a todos lados como cualquier novio. "Fue a Jujuy a un casamiento y era la revolución del pueblo. Yo pensaba, 'pobre pibe'".

La separación fue en buenos términos, y a pesar de los rumores , ella aseguró que realmente terminó todo bien. "Juan Martín no me rompió el corazón", dijo antes de hablar sobre una posible reconciliación. "No se que decir. Nos queremos un montón, no hay nada malo para decir de él. Creo que nuestra relación realmente fue muy especial, muy sana, linda y honesta. No sabemos que va a pasar".