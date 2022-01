La actriz de Harry Potter que se sintió “insultada” luego del primer film, y no volvió a la saga

Cuando Harry Potter y la piedra filosofal llegó a los cines en 2001, las expectativas eran enormes. Se trataba del primer film que adaptaba la famosa saga literaria del niño mago, cuya llegada al cine pronosticaban unas suculentas ganancias. Por ese motivo, los intérpretes involucrados sentían un gran entusiasmo al participar de ese proyecto, todos excepto una actriz que luego de ese primer largometraje, prefirió dar un paso al costado.

En el episodio inicial de la saga, Zoe Wanamaker componía a Rolanda Hooch, la instructora de vuelo, que le enseñaba a los estudiantes de Hogwarts a utilizar la escoba. Y si bien no era un personaje de gran protagonismo, su ausencia en los largometrajes posteriores de la franquicia, llamaron la atención de algunos fans. Y en el reciente especial producido por HBO, Regreso a Hogwarts, esa actriz nuevamente faltó, algo que volvió a llamar la atención del público. Pero en una entrevista de la época, Wanakamer explicó por qué nunca participó de ninguna secuela de Harry Potter.

En una nota con The Telegraph, la intérprete aseguró que el salario que le ofrecieron fue “terrible”, y luego detalló: “Algunos de los actores firmaron un contrato por tres películas, pero el dinero que ofrecían era tan poco, que me sentí insultada, y por eso negocié para solo un film. Por lo que si me querían para una continuación, iban a tener que subir los salarios”.

Harry Potter y la piedra filosofal

En esa misma charla, Wanakamer también criticó el no haber cobrado ningún tipo de regalía por el uso que hicieron de su imagen en la piel de Hooch, a través de distintos artículos de merchadising e incluso en un videojuego. Sin embargo, con el paso del tiempo, ella sí aceptó ser una vez más la instructora de vuelo, cuando en 2018 trabajó en el juego Harry Potter: Hogwarts Mystery.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson vuelven a reunirse en Regreso a Hogwarts

De esa manera, Zoe Wanamaker se convirtió en una de las poquísimas figuras de la saga que no quiso darle continuidad a su participación en Harry Potter. Como es sabido, con el paso de los años esa franquicia se convirtió en un verdadero semillero de talentos, y a lo largo de ocho películas, fueron muchos los actores y actrices que ganaron un lugar de privilegio en Hollywood. Por otra parte, las ganancias fueron de miles de millones, y la industria aún celebra este universo que ocupa un lugar muy especial en el corazón del público.

El reciente estreno de regreso en Hogwarts, el especial que celebra el vigésimo aniversario del primer film, es uno de los grandes éxitos de la plataforma HBO Max.