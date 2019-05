La panelista de Incorrectas sumó su testimonio al de su compañera, Celina Rucci Crédito: Instagram

30 de mayo de 2019 • 19:52

Fabián Gianola sigue en el ojo del la tormenta. Las acusaciones que formuló en su contra Celina Rucci hicieron que volvieran a reeditarse los testimonios de otras mujeres que, en el pasado, dijeron haberse sentido incómodas al compartir trabajos con él. Ahora, Stefy Xipolitakis sumó su voz desde el panel de Incorrectas y dio detalles de la situación que le tocó vivir junto al actor.

"Fue a principios de diciembre. Yo alquilaba un departamento en un complejo, que tenía una pileta. Bajé a tomar sol y al ratito sentí que alguien se acercaba, para hablarme. Cuando vi que era Fabián me sentí un poco más tranquila porque pensé que si era alguien conocido, no me iba a incomodar. Pero fue al revés: no paraba de hablarme y me tuve que ir", señaló Xipolitakis.

"Al día siguiente pasó lo mismo, y me preguntó si podía subir a mi departamento para ver si tenía la misma distribución que el que alquilaba él. Le dije que no y me fui", siguió su relato. "No volví a bajar a la pileta nunca más y él se pasó todo el verano llamándome por teléfono. Llamaba a la seguridad todos los días para que le pasaran con mi departamento y me negué todo el verano. Le decía al señor de seguridad que no me pasara nunca con él. Y así fue. Le escapé todo el verano, negándome a atender sus llamados. Fue horrible. Muy incómodo", planteó.

Pero quien sorprendió a todas, inclusive a Moria Casán, la conductora del programa, fue Carolina Papaleo. "Fabián fue mi primer novio, yo tenía 15 años y él, 21", contó la actriz. Asombradas, sus compañeras quisieron saber cómo fue esa relación, si alguna vez él la incomodó. "No voy a defenderlo, pero puedo separar. Eramos muy chicos, y me acuerdo que yo era re celosa. La verdad es que no me reconozco en la Caro que era en ese entonces, ¡pasaron 35 años! Después nos hemos encontrado a lo largo de la carrera, muchas veces y siempre todo bien. No tengo nada que decir", finalizó.