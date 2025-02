La actriz Hunter Schafer revela que en su pasaporte se la identifica como varón, luego de la medida “antitrans” de Donald Trump

Desde la campaña e incluso en su discurso de asunción, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, exhibió con orgullo su postura antitransgénero . Luego de tomar posición en la Casa Blanca, una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó fue la que reconoce solo dos géneros, el masculino y el femenino, que, según sus creencias, son signados solo genéticamente. Esa nueva “realidad” ya se hizo visible. Este viernes, una de las protagonistas de la exitosa serie Euphoria, Hunter Schafer, le contó al mundo que recibió su nuevo pasaporte y que quedó sorprendida y furiosa cuando notó que allí se la identifica como de género masculino .

“Hoy me topé con una dura realidad y sentí que era importante compartirlo con quien estuviera escuchando”, dijo Schafer en su cuenta de TikTok. “Estoy segura de que la mayoría de nosotros recordamos que, creo que el primer día de la presidencia de Trump, firmó una orden ejecutiva para declarar que el estado solo reconocía dos géneros, masculino y femenino, asignados al nacer”.

“Tengo miedo”: la actriz Hunter Schafer reveló que en su nuevo pasaporte se la identifica como varón

“Y como resultado de esto, el Distrito de Asuntos Consulares ha congelado las solicitudes de pasaportes que solicitan un cambio de marcador de género o renovaciones o nuevas solicitudes con un marcador de género que difiere del género asignado al solicitante al nacer. Entonces, mi reacción inicial a esto, porque nuestro presidente habla mucho, fue como, lo creeré cuando lo vea. Y hoy lo vi en mi nuevo pasaporte masculino ”, continuó.

En el clip, la actriz relató que cambió por primera vez sus marcadores de género durante su adolescencia, cuando obtuvo su licencia de conducir y que, hasta el momento, no había tenido problemas al respecto hasta ahora. Schafer explicó, además, que se vio obligada a pedir un nuevo pasaporte luego de que le robaran su cartera con toda su documentación mientras filmaba en Barcelona.

“Así que obtuve un pasaporte de emergencia, que era muy simple de conseguir en aquel momento. Básicamente, es solo una copia de mi pasaporte anterior, pero temporal y se supone que solo se debe usar por un año”, explicó. “Así que tan pronto como regresé a los Estados Unidos, tuve que arreglarlo y reemplazarlo con un pasaporte real, lo cual hice hoy en la Agencia Federal de Pasaportes en Los Ángeles. Ya tuve que hacer esto una vez antes. Ningún aspecto del proceso fue diferente. Completé todo como lo había hecho en su momento; puse que era mujer y cuando lo fui a buscar hoy, lo abrí, y habían cambiado el marcador a masculino ”, relató.

Hunter Schafer en el festival de Cannes 2024 Scott A Garfitt - Invision

Schafer indicó luego que su intención al hacer pública su situación no era “crear miedo, generar drama o recibir consuelo” sino “observar la realidad y reflejar lo que realmente está sucediendo”. “ Me quedé en shock, porque simplemente no pensé que realmente iba a suceder . Y quiero reconocer mi privilegio, no solo como una mujer trans famosa o celebridad que es blanca, delgada y puede adherirse a los estándares de belleza contemporáneos… Aun cumpliendo con todos esos ‘requisitos’, sucedió”, agregó.

“Nunca cambié mi certificado de nacimiento, así que esto me ha llevado a pensar que las agencias que están a cargo de los pasaportes y este tipo de cosas ahora están obligadas a hacer referencias cruzadas de los certificados de nacimiento o, no sé exactamente qué cambió en cuanto al procesamiento, pero esta es la primera vez que me sucede esto desde que cambié mi marcador de género”, indicó Schafer. Y agregó: “Creo que es un resultado directo de la administración bajo la que opera actualmente nuestro país. Y supongo que simplemente me da miedo la forma en que se implementan estas cosas lentamente ”.

Hunter Schafer junto a Zendaya en Euphoria HBO

“También quiero decir que no me importa una mierda que pongan una ‘M’ en mi pasaporte. Realmente no cambia nada sobre mí o mi condición de trans. Sin embargo, hace la vida un poco más difícil . Personalmente, quiero decir que todavía no lo he probado. Lo descubriré la semana que viene, cuando tenga que viajar al extranjero con mi nuevo pasaporte... Pero estoy bastante segura de que ahora voy a tener que revelar mi identidad a los agentes de patrulla fronteriza y todo ese asunto mucho más a menudo de lo que me gustaría o de lo que es realmente necesario”, afirmó.

“Esta es solo mi circunstancia personal, pero pensando en otras personas trans a las que también les puede estar pasando esto, la lista solo se hace más larga en cuanto a las complejidades que vienen junto con la dificultad que esto trae a la vida real”, reflexionó.

Y finalizó: “ Solo quiero decir que las personas trans son hermosas. Nunca vamos a dejar de existir. Yo nunca voy a dejar de ser trans. Una carta y un pasaporte no pueden cambiar eso y al diablo con esta administración. Realmente no tengo una respuesta sobre qué hacer al respecto, pero sentí que era importante compartirlo. Esto es real. Así que sí, al diablo”.

