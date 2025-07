La actriz Virginia Madsen y su emotiva despedida para su hermano Michael: “Un poeta disfrazado de forajido”

La sorpresiva muerte de Michael Madsen causó conmoción en todo el mundo y un profundo desconsuelo entre sus familiares y amigos. Una de ellas es su famosa hermana menor Virginia, que decidió despedirlo dedicándole unas profundas y sentidas palabras.

“Mi hermano Michael ha dejado el escenario”, escribió la actriz de Entre copas en un comunicado que compartió en sus redes sociales. “Era un trueno y un terciopelo. Travesura envuelta en ternura. Un poeta disfrazado de forajido. Un padre, un hijo, un hermano: marcado por la contradicción, atemperado por un amor que dejó huella”, lo describió con ternura.

Y explicó: “No lloramos a una figura pública. No lloramos a un mito, sino a alguien de carne y hueso y un corazón feroz. Que embistió la vida con fuerza, brillantez y un fuego casi ardiente. Que nos deja ecos —ásperos, brillantes, irrepetibles— mitad leyenda, mitad canción de cuna”.

“Voy a extrañar nuestras bromas, las risas repentinas, su voz. Extrañaré al niño que era antes de convertirse en leyenda; extraño a mi hermano mayor. Gracias a todos los que nos han brindado su cariño y recuerdo. Con el tiempo, compartiremos cómo planeamos celebrar su vida, pero por ahora, nos mantendremos unidos y dejaremos que el silencio exprese lo que las palabras no pueden”.

Virginia y Michael comenzaron a actuar en los escenarios de Chicago, la ciudad que los vio nacer y crecer. Los dos hermanos, que se apoyaron mutuamente en los estrenos de sus respectivos proyectos cinematográficos a lo largo de los años y aparecieron juntos en el falso documental de 2007, Being Michael Madsen, del director Michael Mongillo , interpretando versiones ficticias de sí mismos.

El actor murió este jueves a los 67 años. Según confirmó su representante a medios estadounidenses, el intérprete falleció a causa de un paro cardíaco en su casa de Malibú.

Agentes policiales acudieron este jueves por la mañana hasta la residencia del actor, tras recibir un llamado del 911, y hallaron a Madsen inconsciente, dijo un portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles a The Hollywood Reporter.

Los representantes del actor, Ron Smith y Susan Ferris, además de la publicista Liz Rodríguez, publicaron un comunicado después de su muerte. “En los últimos dos años, Michael Madsen ha estado realizando una labor increíble en el cine independiente, incluyendo los próximos largometrajes Resurrection Road, Concessions y Cookbook for Southern Housewives, y estaba deseando empezar este nuevo capítulo en su vida“.

“También se preparaba para publicar un nuevo libro titulado Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, actualmente en edición“, agregaron. Y concluyeron: “Michael Madsen fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, a quien muchos extrañaremos”.

Michael Madsen en 2015, mientras promocionaba el film de Quentin Tarantino Los 8 más odiados Chris Pizzello - Invision

Madsen se hizo famoso al interpretar papeles de “tipo rudo” principalmente en películas dirigidas por Quentin Tarantino. Fue el sádico Vic Vega/Mr. Blonde en Perros de la calle (1992), Budd, el bravucón hermano menor de Bill en Kill Bill (2003), “Grouch” Douglass/Joe Gaga en Los 8 más odiados (2015) y el sheriff Hackett en Había una vez... en Hollywood (2019).

El mismo actor se reía de la imagen que había construido. “Yo no soy así”, le dijo a El País en 2007. “Ese tipo duro de las películas no soy yo. Doy miedo y no sé por qué. Soy, sobre todo, un pensador, un observador de la sociedad. Cuando trabajo como actor tengo una vida solitaria. Me paso en tiempo en hoteles, trenes, aviones... Soy como una especie de vagabundo. He viajado por el mundo y he visto cosas que no han visto muchas personas, lo que me hace sentir afortunado. En mi vida solitaria e itinerante he tenido tiempo para escribir cosas. No las escribí para publicarlas. Las escribí en cajas de fósforos, en bolsas de papel... Y las metí en una caja”.

Antes de convertirse en uno de los actores favoritos de Tarantino, Madsen ya había participado de algunas de las películas más vistas de los años 90, como Thelma y Louise (1991), Liberen a Willy (1993) y Brasco (1997).

Su carrera comenzó en 1983, y a lo largo de los años participó de más de 250 films, entre los que destacan Sin City: La ciudad del pecado (2005), 007: otro día para morir (2002), Abuso de poder (1996), Especies (1995), La huida (1994), The Doors (1991) y Tiempo para matar (1987).