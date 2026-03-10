Muni Seligmann relató en un video cómo su bebé de 10 meses se fracturó el cráneo: “Escuché el estruendo”

El bebé de Muni Seligmann sufrió una fractura de cráneo tras una caída accidental en su propia casa. El niño de diez meses requirió asistencia médica inmediata y posterior internación para evaluar la lesión ósea. La actriz relató la situación a través de un video en Instagram y detalló el impacto emocional del episodio, luego de haberse alejado de las plataformas digitales durante varias semanas.

¿Qué le pasó al bebé de Muni Seligmann?

El niño cayó desde el cambiador de su cuarto y la madre no se encontraba allí. La conductora comunicó la situación a sus seguidores mediante una publicación virtual. “Me cuesta un montón poder hablarlo... Resulta que mi chiquitito, de diez meses ahora, se cayó del cambiador de su habitación, que es bastante alto”, expresó la exintegrante de la ficción Rebelde Way.

“Escuché el estruendo. Yo no estaba con él en la habitación, había otras personas. Fui corriendo”, recordó sobre los instantes posteriores a la caída. La madre encontró a su hijo con un llanto persistente en el suelo del cuarto. “No se desmayó, no se le fueron los ojos ni nada, no tenía ningún corte”, aclaró la actriz ante las consultas de los usuarios.

Muni Seligmann contó que su bebé sufrió una fractura de cráneo

La conductora intentó tranquilizar al menor mediante contacto físico directo. “Lloró sin parar, mucho. Lo calmé, lo puse en mi pecho, le empecé a dar pecho; le toqué la cabecita, lo sentía muy angustiado, hasta que de pronto sentí un huevo”, relató en la plataforma virtual.

Diagnóstico clínico y días de internación

La madre llevó al niño al consultorio del pediatra de forma inmediata tras palpar la inflamación en la cabeza y el profesional médico solicitó estudios por imágenes para evaluar el cuadro clínico con mayor precisión. “De ahí nos mandó a otro lugar para que le pudiéramos hacer bien una tomografía, que había que hacerla después de las seis primeras horas”, señaló la presentadora.

Los médicos informaron el diagnóstico exacto a la familia: “Fractura de cráneo”, pero descartaron desplazamientos en el hueso afectado, una condición clínica evitó un escenario de mayor gravedad para el paciente de diez meses.

El hijo de Muni protagonizó un accidente doméstico

Una ambulancia trasladó al niño a la institución médica Fundación Hospitalaria. “Estuvimos dos o tres noches ahí internados, en observación”, explicó la conductora. Los especialistas descartaron una intervención quirúrgica para tratar la lesión y el tratamiento exige hoy por hoy un seguimiento estricto durante los próximos meses para evaluar la evolución ósea. El tiempo de recuperación estimado abarca un período de tres a seis meses.

Medidas de seguridad adoptadas para que pueda terminar de recuperarse

Los padres incorporaron un elemento de protección específico para la cabeza del niño. “Nosotros le estamos poniendo este casquito, blandito, que no es necesario, pero a mí me da tranquilidad saber que le amortigua los golpes”, comentó la actriz sobre el accesorio preventivo que tendrá que usar el bebé por unas largas semanas.

El diagnóstico clínico del niño exigió varios días de observación en un centro de salud especializado

Los padres incorporaron a su vez una nueva organización de los espacios lúdicos, con el objetivo de prevenir futuros accidentes durante la etapa de movilidad del menor. “Está en la edad donde necesita moverse por todos lados; le armamos un corralito bien amplio, con todo de gomaespuma, para que él pueda pararse y moverse, pero que esté contenido y cuidado”, detalló la conductora sobre el área segura.

Muni Suligmann compartió su experiencia personal tras el accidente de su hijo en su hogar Instagram

El accidente doméstico generó un fuerte impacto emocional en la presentadora, quien programó un viaje a la ciudad de Miami junto a un grupo de amigas meses atrás, pero la situación médica de su hijo provocó dudas sobre la concreción del vuelo. “¿Qué hago? ¿Me voy o no me voy?”, se preguntó la conductora en medio del proceso de recuperación.

La madre consultó el caso clínico con una profesional de la salud mental para tomar una decisión informada. “Hablé con la neuropsicóloga y me dijo: ‘Andate sin culpa, esto va a ser una anécdota, no va a pasar nada’”, contó en el video publicado en redes, y finalmente concretó el viaje.

