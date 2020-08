La angustia de Miriam Lanzoni por la muerte de su abuela: "No pude abrazarla"

Miriam Lanzoni contó cómo logró despedirse de su abuela y lo doloroso que fue

"Falleció mi abuela en junio y la pasé mal porque me crié con ella. Tenía 86, estaba enferma pero muy lucida; hablábamos a diario", contó Miriam Lanzoni, compungida, en el programa Los Ángeles de la mañana

Y agregó: "Es muy feo despedir a un familiar en medio de esta pandemia. Es triste saber que no vas a poder despedirte. Yo pude hacerlo, con protocolo, con un traje como los que usan los médicos y me acompañó la policía. No me dejaron abrazarla".

Naty, abuela de Miriam, vivía en Pampa del diablo, en la provincia de Chaco y la actriz debió sacar un permiso especial para poder viajar. "Fui en mi auto y no fue fácil. Tuve que pasar con permisos en cada provincia y no me dejaban pasar de Chaco a Corrientes, que ya estaba casi sin casos de Covid-19. Mi abuela tenía una enfermedad terminal que le agarró en el medio de la pandemia y no llegó a entender mucho lo que pasaba. Me vio vestida con ese traje, con policías, no podía abrazarla. Hasta hace poco hacía empanadas y las vendía".

Lanzoni también habló sobre la salud de Alejandro Fantino, que tuvo Covid-19."Hablé con Ale y la pasó muy mal, al igual que su pareja, Coni. Se asustaron porque es un virus nuevo y no se sabe mucho. De pronto tenés síntomas y te da miedo. Es un año duro para él, con la muerte del padre".

El conductor del programa, Ángel De Brito, le preguntó si alguna vez fantaseó con reconciliarse con Fantino, con quien Lanzoni estuvo muchos años en pareja. "No- respondió ella entre risas-. Resolvimos todo durante el tiempo que estuvimos juntos y no quedamos con nada pendiente. Yo estoy muy enamorada de Christian (Halbinger) y la cuarentena nos vino divino para encontrarnos con la verdad. Pudimos sanar todo lo que pasó".