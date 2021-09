La ansiedad de Ingrid Grudke por participar en el torneo de Schwarzenegger: “Me quiero llevar un trofeo”

Ya está inscripta en el Arnold Sports Festival Europe, una competencia mundial que tiene a Arnold Schwarzenegger como anfitrión y que se realiza todos los años en algún lugar del mundo. Esta vez es en Sevilla, España, y hace un año que Ingrid Grudke se prepara con su entrenadora Analía Galeano, para participar de la categoría Fit Model. “Estoy feliz con esta experiencia. Terminamos el evento en Riga, Letonia, y enseguida viajamos a España y llegamos a Sevilla después de hacer tres escalas. Venía con la adrenalina de todo lo vivido y recién ahora estoy bajando”, le confiesa Grudke a LA NACION y enseguida explica su participación en el primer evento. El otro día, en Letonia, fue el mundial de Fit Model, el European Fit Model Championship, y fui la única participante de Latinoamérica y América y quedé entre las finalistas, entre muchas”.

-Hiciste un dos por uno, digamos...

-(Risas) Claro. El viaje a Letonia fue bárbaro como primera experiencia, y el domingo 19 me presento en el Arnold, que era nuestra meta principal. Desde enero empezamos a proyectar esto y cuando armamos el viaje nos enteramos que una semana antes estaba esta competencia en Letonia, me alentaron y por eso nos anotamos.

-¿Estás entrenando fuerte para el Arnold?

-Analía no me hace entrenar mucho. La verdad es que hay mucho mito sobre entrenar fuerte hasta el último minuto, pero en realidad hay que descansar, comer unas buenas pastas porque el cuerpo genera mucho estrés. Recién ahora voy a entrenar algo. Yo desconocía este mundo, pero mi coach sabe cómo cuidarme, qué conviene hacer y qué no. Por ejemplo, la gente cree que no como y es todo lo contrario, tengo que hacer las cuatro comidas diarias y las colaciones. El otro día nos despertamos a las 4 de la mañana, ella se levantó conmigo y me preparó huevos revueltos. Es genial, me cuida como a una deportista, sabe cómo funciona el cuerpo. Uno supone cosas o cree que es fácil y nada que ver, hay una conducta, una disciplina. No está bueno decir que estás flaca porque no comés. No es responsable. Hay que alimentarse bien, descansar y no entrenar una exageración como muchos piensan.

-¿Cuál es la dieta de una deportista como vos?

-Carnes, frutas, verduras y legumbres. Nadie imagina que después del torneo me como un plato de pastas con carbonara porque necesito la energía de los hidratos. Estoy aprendiendo, observando, escuchando y entendiendo estas disciplinas. Siento que descubrí un mundo nuevo para mí.

-¿Cómo sigue tu paso por el Arnold?

-El Arnold Classic tiene muchas disciplinas y una de esas es el Fit Model, que busca cuerpos elegantes, sin suplementos y los más naturales posible, y se divide en menos de 1,68 metros y más de 1,68 y en esa entro yo porque mido 1,78. Esta es una exposición muy grande que abre el mismísimo Arnold. Hoy (jueves) me inscribí junto a los otros atletas y en los tres días siguientes se presentan diferentes disciplinas. El Fit Model es el domingo y yo voy a mostrarme con un traje de baño y un vestido.

-¿Te llevaste los diseños de acá?

-Mandé a pedir la malla de competición a Rusia porque en la Argentina no conseguí que hagan el monokini, que es el traje enterizo. Y, sí, me traje vestidos, de Tori Hill que es una diseñadora de Mar del Plata y también otro de Iara.

-¿Estás nerviosa, ansiosa?

-Un poco de todo eso y más. Es algo nuevo, distinto y eso me da una cierta adrenalina. Es una mezcla de alegría y ansiedad. En Letonia no me daba nervios caminar por la pasarela porque lo hago desde hace 25 años, pero estaba concentrada en que me salieron bien las cuatro poses reglamentarias que hay que hacer y que evalúa el jurado. En medio de los nervios conversaba con las chicas de Finlandia, Rusia, Ucrania, España, de doce países en total e iba chusmeteando, sacando info y tratando de entender cómo era todo, para exigirme y hacerlo mejor.

-¿Soñás con ganar?

-Estando acá obviamente me quiero volver con un trofeo o una medalla. Para mí fue la excusa de empezar a entrenar, hacer un plan de buena alimentación, una rutina. Hay chicas que compiten desde hace años y yo siempre doy lo mejor de mí y me tengo fe porque me gusta desafiarme a mí misma, superarme. En Letonia, estaba en el escenario y miraba a Analía para saber si estaba contenta porque somos un equipo y de esa manera podía entender si estaba haciendo bien las cosas. Además estando en Europa me enteré que la película Alma pura, que es mi primer protagónico y no se estrenó en cine por la cuarentena pero sí en plataformas, quedó seleccionada para el Festival de Cine Independiente de Nueva York, así que estaré viajando en diciembre. Y también quedó elegida para un festival de Brasil, así que estoy más que feliz.

Ingrid Grudke, con la bandera argentina, durante la competencia de Letonia https://www.instagram.com/ingridgrudke/

-¿Cuándo volvés a Buenos Aires?

-El 25 porque después de la competencia vamos a relajarnos un poco a la Costa del Sol. Nos merecemos unos días de descanso real.

-¿Es el primer torneo de muchos que se vienen?

-(Risas) No lo sé. Todavía soy inconsciente de a dónde llegué. Me sentí bien, acorde al nivel de exigencia de las otras competidoras. Vinimos solitas con Analía, le pusimos ganas, todo bancado por nosotras.

-¿No tienen sponsors?

-No. Los deportistas en la Argentina nunca son sponsoreados por nadie. Lamentablemente es así y entrenan desde hace años. Ojalá aparezca para poder seguir con todo esto porque es un presupuesto, claro.

La palabra de la coach

“El Arnold Classic es uno de los eventos multidisciplinario más importantes a nivel internacional. Ingrid es una mujer espigada, con una altura espectacular, de huesos chiquitos y es impecable para la categoría Fit Model porque es lo que se busca, un cuerpo delicado con tono muscular natural porque no su usa suplementación y es saludable. Solo se necesita entrenamiento y buena alimentación”, detalla a LA NACION Analía Galeano, la coach de Grudke, que también compite en una categoría de fisicoculturismo representando a nuestro país.

“Empezamos a entrenar por su mala postura que le provocaba dolores de cabeza y problemas lumbares. Nunca pensamos en competir, pero a los dos meses de entrenar por Zoom y sin elementos, vi la respuesta muscular de su cuerpo, realmente es genética. Respondió muy bien al cambio de alimentación, que no fue grande, pero pasaba muchas horas sin comer y salteaba comidas por estar trabajando. Reacomodamos un par de cosas y su cuerpo respondió de una manera increíble. Una vez, en chiste, le dije: ‘Vos vas a ser mi Fit Model’. Ella preguntó de qué se trataba, le mandé videos y se entusiasmó. Se veía espléndida en el escenario y en ningún momento desentonó con las otras participantes. Cuando la vi en el escenario se me caían las lágrimas porque superamos las expectativas, que fueron venir a probarnos a nivel competitivo. Quedó finalista entre más de 30 atletas: primero se hizo una preselección en la que quedaron 15 y de ahí salen las finalistas. Así que para nosotros fue ganar”.