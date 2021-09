La antigua fantasía sexual de Will Smith que involucra a dos estrellas

Will Smith y Jada Pinkett Smith llevan un tiempo realizando picantes confesiones. La primera en romper el silencio sobre cómo lidiaban con las tentaciones en la pareja fue la host de Red Table Talk, quien contó que había tenido un affaire. Lo hizo y más tarde ahondó sobre el tema en una mesa frente al actor y el padre de sus hijos. Ahora, con su libro autobiográfico Will a punto de salir, el actor amplió aún más el contrato que mantiene con su esposa. “El matrimonio para nosotros no puede ser una prisión”, expresó con franqueza.

En sus memorias, Will cuenta, entre otras cosas, que Jada no quería un casamiento tradicional, pero finalmente cedió a su presión. “Este sería el primero de muchos compromisos que Jada haría a lo largo de los años y que negaron dolorosamente sus propios valores”, escribe en el adelanto que compartió con la revista GQ. Más tarde, él también la convenció de que se mudara a un complejo gigante. Smith agrega: “Nada bueno proviene de gastar el dinero que tanto le costó a uno ganar en una ‘casa familiar’ que tu esposa no quiere. Estás haciendo un pago inicial a la discordia y durante años estarás pagando una hipoteca de miseria. O peor”.

Esa tensión llegó a su punto de ebullición en el cumpleaños número 40 de Jada, en 2011. Smith había pasado tres años planeando una cena privada para familiares y amigos donde proyectó un documental que había encargado sobre la vida de su esposa que trazaba el linaje de su familia. Sin embargo, cuando regresaron a la suite del hotel esa noche, Jada le dijo: “Esa fue la demostración de ego más repugnante que he visto en mi vida”. Luego comenzaron a pelear tan fuerte que su hija Willow, que tenía diez años en ese momento, salió llorando y rogándoles que se detuvieran. “Nuestro matrimonio no estaba funcionando”, escribe Smith. “Ya no podíamos fingir. Ambos éramos miserables y claramente algo tenía que cambiar “.

Will Smith y Jada Pinkett hablaron cara a cara sobre el romance que la actriz mantuvo con un rapero, amigo de su hijo Captura de video

Al hablar con GQ sobre el libro, Smith explicó: “Jada nunca creyó en el matrimonio convencional. Jada tenía familiares que tenían una relación poco convencional. Entonces ella creció de una manera muy diferente a como yo crecí. Hubo discusiones interminables sobre cuál era la relación perfecta y cómo era la forma perfecta de interactuar en una pareja. Durante gran parte de nuestra relación, la monogamia fue lo que elegimos, sin pensar en la monogamia como la única forma de relacionarnos. Nos hemos dado confianza y libertad, con la convicción de que todo el mundo tiene que encontrar su propio camino. Y el matrimonio para nosotros no puede ser una prisión. No le sugiero nuestro camino a nadie. Pero las experiencias de las libertades que nos hemos dado y el apoyo incondicional, para mí, es la definición más alta del amor“. También es la razón por la que decidieron hablar públicamente sobre lo que había sucedido en su matrimonio hace años en el programa Facebook Watch de Jada, y decidieron que “la autenticidad era la liberación del escrutinio público”. Jada se abrió y habló sobre su affaire con el cantante August Alsina en julio de 2020.

Más allá de todo lo sucedido, Smith entiende que cambiar la narrativa sobre uno como celebridad también es una hazaña casi imposible. “El público tiene una narrativa impenetrable”, dijo Smith. “Una vez que el público decide algo, es difícil o imposible deshacerse de las imágenes, las ideas y las percepciones”.

Will Smith junto a su familia Instagram

Como Wesley Lowery de GQ señala en el perfil: “Debido a que el ímpetu de Red Table Talk fueron las revelaciones de Alsina, un espectador podría haberse alejado pensando que Jada era la única que tenía otras relaciones sexuales. Sin embargo, Will le explicó delicadamente a GQ que no era de hecho el caso”, escribe Lowery. Aún así, Will se negó a dar más detalles a la revista.

Otra de las revelaciones que hizo el actor a la revista fue sobre las fantasías que tuvo cuando era joven. Dijo que solía soñar con tener un “harén de novias” repleto de estrellas. “No sé dónde lo vi o si era una idea de cuando era adolescente, pero viajar con 20 mujeres que amaba y cuidaba y todo eso, me pareció una gran idea”, lanzó. Smith admitió que la imagen incluía a la actriz Halle Berry y a la famosa bailarina Misty Copeland .

Los Smith, que se conocieron en el set de El príncipe del rap, están casados desde 1997 y comparten dos hijos, Jaden y Willow. En tanto, Will es padre también de Trey, de 28, fruto de su relación con Sheree Zampino.