Will Smith reveló cuáles son sus dos claves para tener una vida exitosa

Will Smith tiene más de 54, 5 millones de seguidores en Instagram, además de una extensa carrera como estrella en cine y televisión. A sus 54 años el actor decidió capitalizar su masivo alcance con dos iniciativas personales: recuperar su figura, retratar el proceso en una serie y lanzar un libro autobiográfico que contenga todas las lecciones de vida que fue aprendiendo.

Desde los 80, durante sus inicios musicales junto a su gran amigo, DJ Jazzy Jeff, hasta alcanzar el éxito en la serie El príncipe del rap, el actor se ha reinventado año tras año. La cuarentena por la pandemia de coronavirus puso en jaque algunos de sus proyectos, y también confesó que aumentó de peso por la sedentaria rutina que adoptó durante el aislamiento.

Si hay algo que caracteriza a Smith es que siempre está en movimiento: por un lado está produciendo la serie documental Best Shape of My Life (”La mejor forma de mi vida”), que se emitirá por su canal de YouTube y tratará sobre los cambios que realizó para recuperar su forma física. En simultáneo, escribió su autobiografía, la primera vez que habla a corazón abierto sobre las experiencias más reveladoras de su vida.

Will Smith lanzó su autobiografía, cargada de lecciones de vida, y muchos recordaron un aplaudido discurso que dio hace 15 años

Con el minimalista título “Will”, el actor lanzará próximamente su libro, en colaboración con el escritor Mark Manson. En Estados Unidos ya comenzó la preventa, pero en el resto del mundo todavía no están habilitadas versiones en español o ventas anticipadas. La síntesis que eligieron para promocionarlo generó aún más misterio: “Un libro sobre historias y lecciones de vida”.

Inmediatamente los fanáticos relacionaron esta pista con el discurso que el actor brindó en 2005 durante la entrega de los premios Nickelodeon Kid’s Choice. Smith le habló directamente a la audiencia infantil y adolescente sobre las dos claves que nunca deberían perder de vista: “Las claves para tener éxito en la vida son correr y leer”.

“¿Por qué correr? Cuando estás corriendo, hay una pequeña persona que te habla y dice que estás muy cansado, que tus pulmones van a estallar, que te duele todo y que no hay forma posible de que puedas continuar”, explicó. Y continuó: “Esa voz que escuchás te dice que abandones. Pero si aprendés cómo derrotar a esa persona cuando estás corriendo, aprenderás a no abandonar cuando las cosas se pongan difíciles en la vida”.

Las dos lecciones de vida de Will Smith: correr y leer

“Cuando era joven aprendí que quien más duro trabaja tiene más posibilidades de lograr lo que se propone y correr siempre me ha ayudado”, agregó. Luego argumentó la importancia de la lectura desde la más tierna infancia: “La razón por la que leer es vital está relacionada con todas las personas que han vivido antes que nosotros y que tuvieron que superar problemas a los que debemos enfrentarnos en el día a día”.

“No hay ningún problema nuevo que puedas tener, con tus padres, en la escuela, con un acosador, con cualquier cosa, por el que alguien no haya pasado antes. No hay ningún problema de los más comunes que alguien no haya resuelto y haya dejado reflejado en un libro”, remató.

Algunos usuarios no pudieron evitar asociar su espíritu resiliente con el film que protagonizó en 2006, La búsqueda de la felicidad, basada en la historia real de Chris Gardner y su hijo.

