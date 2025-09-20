La “broma” incómoda de Arnold Schwarzenegger sobre su exesposa Maria Shriver: “Se llevó la mitad de mi dinero”

Arnold Schwarzenegger realizó un cuestionable comentario sobre su exesposa, Maria Shriver, y su complejo y prolongado proceso de divorcio, y generó polémica en las redes.

El protagonista de Terminator fue una de las celebridades que el jueves pasado homenajearon al periodista Chris Wallace en la ceremonia de inauguración de su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En ese contexto, en un improvisado discurso, Schwarzenegger expresó: “Sé mucho sobre periodistas. Imagínense que, la lo largo de mi vida, me han entrevistado miles y miles de periodistas”.

Y disparó: “Pero no solo eso, también estuve casado con una periodista. La única diferencia entre Chris y María es que Chris nunca se llevó la mitad de mi dinero”.

En la boda de Shriver y Scwarzenegger, María deslumbró con un vestido de novia de Dior

El actor y la excronista de la cadena ABC estuvieron casados ​​durante casi 25 años y comparten la paternidad de Katherine, de 35 años; Christina, de 34; Patrick, de 32 y Christopher, de 27. La pareja, que se casó en 1986, y se separó en 2011, en medio de un escándalo, cuando salió a la luz una de las infidelidades del actor.

Tiempo después, el protagonista de El vengador del futuro admitió que había tenido una aventura con la antigua ama de llaves de la familia, Mildred “Patty” Baena, y confirmó la paternidad del hijo de ambos, Joseph, nacido pocos días después que su medio hermano Christopher.

El proceso de divorcio fue tan controvertido como extenso y finalmente terminó en 2021, una década después de la separación. “Fue mi error. Fue mi fracaso”, admitió el actor en una entrevista, en 2023. Allí, además, reveló que seguía siendo “buen amigo” de Shriver y que estaba “muy orgulloso” de la manera en la que asumieron la crianza de sus hijos.

Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, ceebrando la victoria en las elecciones que consagraron al actor como gobernador de California MARK J. TERRILL� - AP�

“Aunque tuvimos este drama, celebramos la Pascua juntos, el Día de la Madre juntos, las Navidades juntos, todos los cumpleaños, juntos”, reveló el exgobernador de California. Y agregó: “Si hay un Oscar por cómo manejar un divorcio, María y yo deberíamos recibirlo por tener el menor impacto en los niños”.

Shriver escribió sobre las consecuencias de su compleja separación en su libro de poesías I Am Maria: “Me rompió el corazón, me rompió el alma, me rompió lo que quedaba de mí. Sinceramente, fue brutal y estaba aterrorizada”.

En 2023, Schwarzenegger decidió contar muchos de los capítulos desconocidos de su intimidad en Arnold, la docuserie de Netflix. Una de las historias que repasa allí es justamente el momento en el que Sscriver se se enteró que él tenía un hijo extramatrimonial.

El 26 de abril de 1986, Arnold se unió en matrimonio con la periodista de televisión Maria Shriver, sobrina de John F. Kennedy. Juntos tuvieron cuatros hijos

“Maria y yo íbamos a terapia una vez a la semana”, recordó el protagonista de Conan, el bárbaro. “En una de las sesiones, la consejera dijo: ‘Creo que hoy Maria quiere ser muy específica sobre algo. Quiere saber si tú eres el padre de Joseph.’ Pensé que mi corazón se detenía, y luego dije la verdad”, reconoció. “ Ella quedó destrozada por eso. Tuve una aventura en el 96. Al principio realmente no lo sabía. Empecé a sentir que cuanto más envejecía, más claro me quedaba y luego era solo una cuestión de ‘¿Cómo mantienes esto en secreto?’ ”, agregó.

Si bien el actor revivió aquel duro momento, aseguró que, por lo general, se siente “renuente a hablar de eso”. “ Cada vez que lo hago se abren las heridas de nuevo”, explicó. “Creo que ya causé suficiente dolor a mi familia por ese desliz. Todos tuvieron que sufrir. Maria tuvo que sufrir. Los niños tuvieron que sufrir. Joseph. Su madre. Todos ”, reconoció. “Voy a tener que vivir con eso el resto de mi vida. La gente recordará mis éxitos y también recordará mis fracasos. Este es un gran fracaso”.

La familia de Arnold Schwarzenegger es una de las ramas de los Kennedy; María Shriver, la mujer del actor, es hija de Eunice Kennedy y sobrina del expresidente de Estados Unidos Instagram de Patrick Schwarzenegger

Sobre Joseph, Schwarzenegger contó que es un “hombre fantástico” y que se siente muy orgulloso de él. “Estuvo mal lo que hice. Pero no quiero que Joseph sienta que no es bienvenido en este mundo, porque es muy bienvenido”, dijo, y agregó de inmediato: “Lo amo y ha resultado ser un joven extraordinario”.