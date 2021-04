La China Suárez compartió una emotiva reflexión tras la muerte de Sofía Sarkany

María Eugenia “La China” Suárez compartió una conmovedora reflexión a través de sus historias de Instagram, sobre la muerte de Sofía Sarkany. La joven de 31 años, hija del reconocido diseñador de zapatos, falleció hace una semana tras luchar contra un cáncer de útero que padecía desde 2018. Ambas eran mejores amigas, y por eso la actriz la recordó con dolor y tristeza: “¿Qué estarán planeando los de arriba que se llevan a los mejores?”.

La hija mayor de Ricky Sarkany murió en Miami, una semana después de convertirse en madre de Félix. La diseñadora había subrogado un vientre junto a su marido, Tomie Allende, para concretar el sueño de comenzar juntos una familia. Cuando se cumplieron siete días de la triste noticia, la China le dedicó emotivos posteos en sus stories de Instagram.

La actriz compartió varias fotografías junto a Sofía Sarkany y lanzó una profunda reflexión Instagram @sangrejaponesa

“Siempre de la mano”, señaló la actriz, junto a una imagen que las muestra juntas en un evento, con las manos entrelazadas. En otra foto donde se las ve abrazadas, a pura sonrisa, agregó una profunda pregunta: “Cinco años desde ese día: ¿qué estarán planeando los de arriba que se llevan a los mejores?”. También etiquetó al padre de su mejor amiga y su esposa, Graciela Papini, para transmitirles su apoyo.

También eligió el fragmento de una canción para expresar lo que siente: musicalizó una foto de ambas sonriendo con una estrofa de “Alma dinamita”, la canción de Wos. “Tu magia está cerca y protege el lugar, ahí voy a querer estar, donde tu risa me saca a bailar; cada vez que yo no me encuentro en mí, voy a vos para revivir”, escribió la actriz.

