Luis Brandoni en La Noche de Mirtha: “Después de 55 años dejé de ser socio de la Asociación ‘Kirchnerista’ de Actores”

Luis Brandoni fue uno de los invitados en La Noche de Mirtha (eltrece) dentro de la cual se debatió sobre la actualidad del teatro y el resto de las artes en nuestro país durante la pandemia. Dentro de esta temática, el actor aprovechó para criticar a la Asociación Argentina de Actores y sus políticas afines al Gobierno.

“Esa tradición de más de 200 años de teatro hay que cuidarla, y la única manera de cuidarla es hacerla. Hay que hacer teatro todas las noches para que la gente sepa. Hay noches en la que la calle Corrientes dan ganas de llorar”, admitió el actor visiblemente emocionado. Ante esto, la diputada Amalia Granata le consultó sobre el rol de la Asociación Argentina de Actores.

“Hemos visto desde la Asociación Argentina de Actores y de los actores, un silencio absoluto”, sentenció Granata. “No voy a hablar porque ya no pertenezco. Me fui después de 55 años y de haber sido secretario general durante 11″, afirmó Brandoni. “¿Se puede saber por qué?”, repreguntó la diputada. “Porque no me representa. Porque se transformó en la Asociación ‘Kirchnerista’ de Actores. No me representa a mí ni a muchos actores argentinos. No voy a opinar sobre eso”, remarcó con tono molesto Brandoni.

“Es importante recordarle a la gente que vaya al teatro, que están los protocolos”, agregó Juana Viale. “La mayoría de los teatros que están abiertos tienen recambio de aire y los protocolos aprobados”, afirmó por su parte el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

LA NACION