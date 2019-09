La China Suárez enciende las redes mostrándose en bikini, en Barcelona

La China Suárez y sus sexys posteos en Barcelona Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de septiembre de 2019 • 13:52

La China Suárez está disfrutando de las playas de Barcelona junto a su hija Magnolia y Benjamín Vicuña. Mientras pasan algunos días de vacaciones y relax, la actriz comparte en sus posteos algunas fotos de su estadía en el Mediterráneo. Así, subió un video donde se la ve caminando en bikini, que rápidamente encendió las redes y ya alcanza el medio millón de reproducciones.

"El tiro alto me sienta muy bien. Cuando tu amigo @manchalatorre cree que vas a posar en serio", escribió La China en su cuenta de Instagram. Se la ve caminando con una bata. que luego deja caer hasta el piso, y ahí es donde se aprecia toda su figura en bikini. "¡Qué potra"; "¡Qué bella sos!", fueron algunos de los comentarios que recibió.

La pareja se encuentra de vacaciones en España, aprovechando que asistieron juntos al Festival de Cine San Sebastián. El actor chileno está a punto de empezar a grabar Inés del alma mía, una serie de la TV Española y Amazon, y se turnará entre Europa y Argentina para terminar de filmar las escenas de Argentina, tierra de amor y venganza.

La China también compartió algunas historias donde se muestra relajada disfrutando de un almuerzo con su hija más pequeña.

La China Suárez junto a su hija Magnolia, almorzando con Benjamín Vicuña Crédito: Instagram

Suárez también mostró sus habilidades para el yoga en la playa, mientras se pone cabeza abajo y disfruta del sol.

Una de las stories de La China Suarez disfrutando de las playas de Barcelona Crédito: Instagram

Sin embargo, la actriz también sabe ponerse seria cuando los temas lo ameritan: por estas horas, compartió la dura escena de violencia de género que padece su personaje en A rgentina, tierra de amor y venganza, y escribió un sentido mensaje: "Raquel me enseña sin querer. Amo y admiro su lucha. ATAV me tiene feliz, porque tiene un equipo divino: los mejores compañeros en cada área. Amiga, date cuenta. Si te maltrata NO es amor. Corré de ahí y no mires para atrás".