La sorpresa que le preparó Mauro Icardi a la China Suárez por San Valentín

El Día de los Enamorados volvió a tener como protagonistas a Mauro Icardi y María Eugenia ‘la China’ Suárez, quienes compartieron en redes sociales la íntima y lujosa celebración que vivieron por San Valentín. A través de su cuenta de Instagram, la actriz mostró el impactante ramo gigante de rosas rojas que ocupaba el centro del living, acompañado por arreglos florales en forma de corazón, peluches y cajas de chocolates.

La China Suárez y Mauro Icardi celebraron su amor con un gran evento en su casa en Estambul (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Junto a las imágenes, la estrella de Casi Ángeles escribió: “Te celebro todos los días. A toda hora. Cada minuto. Cada segundo. Feliz San Valentín”. De esa manera, dejó en claro el enamoramiento que atraviesa la pareja. Sin embargo, el detalle más llamativo fue el otro regalo que le hizo el futbolista, una exclusiva cartera mini modelo Capucines de Louis Vuitton, en color verde esmeralda. Confeccionada en piel y con el clásico monograma LV en el frente, la pieza incluye una cadena personalizada con las iniciales “E” y “M” unidas por un corazón. Según la firma, el modelo ronda el valor de los 6500 euros y puede personalizarse.

La lujosa cartera que recibió la China Suárez de regalo (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Pero el festejo no habría terminado en los costosos regalos que una vez más presumieron en redes. El periodista Santiago Sposato aseguró que Icardi tenía preparado un momento aún más especial, que consistía en un paseo en yate con chef privado y una propuesta de matrimonio frente a la Torre de la Doncella, uno de los puntos más emblemáticos de Estambul.

La publicación de la China Suárez que dejó ver la mesa llena de regalos de Mauro Icardi

“Hoy Icardi le iba a pedir matrimonio a la China Suárez cuando pasen por este lugar en el yate con chef privado que alquiló para el paseito”, introdujo el comunicador, quien sumó una postal del atardecer mágico que brinda este lugar de Turquía. “El barco va a estar decorado con docenas de rosas rojas. Menú: cordero para él y risoto para ella. Atentos a las 18 horas de la tarde Argentina”, sumó.

Crecen los rumores sobre el pedido de casamiento de Mauro a la China (Foto: Instagram @ssposato)

Sin embargo, está última información aún no está confirmada, dado que los protagonistas no revelaron nada al respecto. Pero, se estima que la razón por la que Mauro habría decidido avanzar con el casamiento es porque el próximo 25 de marzo se llevaría adelante el divorcio exprés con Wanda Nara en Italia. El único inconveniente que demora la firma de este papel tan importante para ambas partes es porque no habrían llegado a un acuerdo relacionado con la “compensación económica” que la mediática espera recibir de su exmarido.