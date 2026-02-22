La emotiva despedida de Maxi López al dejar el país y las sentidas palabras que escribió en Ezeiza

Desde uno de los salones del aeropuerto de Ezeiza antes de embarcar, Maxi López se tomó un tiempo para despedirse de su país antes de volver a Suiza, en donde vive junto a su pareja, Daniela Christiansson, y su hija Elle y el pequeño Lando, quien nació el último día del año pasado.

En una publicación que compartió en sus redes sociales, el exesposo de Wanda Nara, la conductora de MasterChef Celebrity, reflexionó sobre la cantidad de momentos vividos en tiempos del reality de Telefe. “En estos últimos meses me han regalado algo que no se compra, que no se entrena y que no se aprende: cariño verdadero. Quiero decirles gracias. Gracias de corazón”, comienza la carta del exjugador de fútbol.

Maxi López escribió unas tiernas palabras en su despedida de Argentina que emocionaron a sus seguidores Instagram

Seguramente emocionado por lo que deja y por el próximo reencuentro familiar, agradeció cada palabra de aliento, cada abrazo, cada mensaje y gesto de afecto recibidos. “En un momento donde uno a veces se siente vulnerable, ustedes me hicieron sentir fuerte. Me hicieron sentir acompañado. Me hicieron sentir en casa”, señaló.

Como parte de su despedida, eligió también hablar del país en donde debutó como futbolista profesional en River Plate, en 2001, disputando más de 70 partidos y marcando goles decisivos que le abrieron el destino hacia grandes clubes europeos. “Argentina no es solo un país..., es una forma de sentir. Es pasión, es lucha, es familia, es amor incondicional. Y eso lo viví en la piel con cada muestra de apoyo que recibí. Ustedes me recordaron quién soy y de dónde vengo”, apunto este porteño nacido en abril de 1984.

Maxi López emprendió el regreso a Suiza para reencontrarse con su mujer, Daniela Chrstiansson, y sus dos hijos Instagram

“Me emociona saber que todavía existe ese corazón enorme que late por los suyos, que no se olvida de los que ama, que no suelta la mano cuando alguien lo necesita. Esto es lo que más orgullo me da de ser argentino”, continúa la carta.

Para finalizar y antes de subirse el avión, Maxi López señaló: “No tengo más que palabras de gratitud. Me llevo este amor conmigo para siempre. Y sepan algo: todo lo que me dieron, lo guardo en el alma. Gracias por no soltarme. Gracias por creer. Gracias por querer. Los llevo en el corazón hoy y siempre”.

Wanda, Maxi y los tres hijos de la expareja Masterchef Celebrity

El próximo destino del participante del reality es Suiza, al reencuentro con su pareja, Daniela Christiansson, y sus dos hijos. En 2014, conoció a la modelo sueca. Él venía de una escandalosa separación con Wanda Nara, la madre de sus otros tres hijos (Valentino, Constantino y Benedicto) y buscaba reacomodar su vida. Desde el primer momento decidieron preservar su intimidad a pesar de todo lo que sucedía a su alrededor haciendo todo lo posible por resguardar su vínculo. A las claras, lo lograron.

A principio del año pasado, en buenos términos ya con exesposa, López se instaló en Buenos Aires para ser parte del reality y acompañó a la madre de sus hijos mayores en medio de su separación de Mauro Icardi. Su actual pareja se quedó en su casa de Suiza.

Maxi López conoció a la modelo sueca Daniela Christiansson, madre de dos de sus hijos, en 2014 Instagram

En mayo de este año, López y Nara compartieron una cena en Milán, luego de que ella saliera de la audiencia del juicio de divorcio de Icardi. Las imágenes no tardaron en viralizarse y la propia Christiansson salió a defenderlos expresando su apoyo hacia la conductora. “Por acá está todo bien. No es un drama que mi pareja cene con la mamá de sus hijos. Es lo mejor para todos, y sobre todo para los chicos, que después de años de guerra, por fin haya paz (más aún ahora cuando hay otra guerra en curso), y que puedan manejar las cosas con calma”, indicó en su cuenta de Instagram.

Al siguiente mes, la pareja anunció públicamente que su familia sumaría a un nuevo integrante y que la pequeña Elle se convertiría en hermana mayor. Pocos días antes del nacimiento de su nuevo hijo, Maxi López dejó las cocinas de MasterChef Celebrity. “Se me terminó el tiempo, me están esperando, así que tengo que viajar. “La decisión está tomada, me toca irme. Tengo que acompañar a Daniela en Europa, pero voy a volver”, dijo aquella vez en medio del programa.

Antes de finalizar la emisión, la conductora tomó la palabra y le dedicó unas especiales palabras a Christiansson. “Muchas gracias a Daniela. Le voy a mandar un beso que estuvo este último tiempo del embarazo bancándote y todas las mujeres sabemos el sacrificio que habrá hecho. Muy generosa tu mujer de haber permitido que estés acá, con nosotros, y también por todo este tiempo que pudiste compartir con los nenes”, expresó.

Durante el programa, el exfutbolista recibió de regalo un mini delantal blanco con el nombre de su pequeño hijo

Acto seguido, Damián Betular le entregó a López un regalo de parte del jurado. Era un mini delantal blanco con el nombre de Lando. Emocionado y entre lágrimas, el exfutbolista expresó: “Esto me da más fuerzas para volver, con más motivación para seguir en competencia y darlo todo”. Y volvió a las cocinas de MasterChef Celebrity después de haber sido padre nuevamente.

Maxi López y Daniela Christiansson dieron la bienvenida a su segundo hijo y lo presentaron en redes sociales (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Si en la emotiva despedida que escribió antes de subirse al avión confesó que en todo este tiempo la gente lo hizo sentir en casa, el exfutbolista, el cocinero, el conductor de un programa de streaming y padre de cinco hijos volvió a su casa en Suiza para reencontrarse con los suyos.

Al parecer, volverían todos a Argentina en poco tiempo. La pareja ya estaría buscando una casa para una nueva mudanza. De los Alpes suizos tal vez a Nordelta.